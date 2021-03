Thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Quảng Nam

(QNO) - Ngày 9.3, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao các quyết định điều động cán bộ đến nhận công tác tại cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Ảnh: M.T

Tại buổi lễ, Công an tỉnh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ đến nhận công tác tại cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh là đơn vị tương đương cấp phòng, trực thuộc Công an tỉnh; đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an tỉnh là thủ trưởng cơ quan.

Việc thành lập cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng của Bộ Công an đối với sự phát triển của Đảng bộ Công an tỉnh. Đồng thời nâng cao vị thế, trách nhiệm, tính tự chủ, độc lập của cơ quan, tạo điều kiện để cán bộ cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh phát huy trí tuệ, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trong triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.