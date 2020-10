(QNO) - Tính đến cuối tháng 9, các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện hơn 1,6 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư (97,75%) và đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an scan hơn 1,5 triệu phiếu.

Qua thời gian triển khai thực hiện, đến ngày 28.9, công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn Quảng Nam triển khai được 1.638.937 phiếu trên tổng số 1.676.715 nhân khẩu (đạt 97,75%); đồng thời đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an scan 1.529.723 phiếu.

Công an một số địa phương đã làm tốt công tác thu thập thông tin dân cư, kiểm tra và phúc tra như Núi Thành, Tiên Phước, Đại Lộc, Hiệp Đức và TP.Hội An. Các biện pháp tăng cường rà soát, thống kê để hoàn thành mục tiêu dự án vẫn đang được triển khai tích cực để đạt tiến độ đề ra.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, ngay từ những ngày đầu thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD), Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2812/KH-CAT-PC06 về triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương rà soát, thống kế số lượng người đủ từ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD theo từng thôn, xóm, xã để thực hiện cấp CCCD phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất.