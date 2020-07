Thượng tá Hồ Song Ân được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh

(QNO) - Chiều 30.6, Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy Quảng Nam và Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Giám đốc Công an tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự.

Đại tá Nguyễn Văn Phương - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Hồ Song Ân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: CÔNG TUẤN

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Phương - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Hồ Song Ân - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và bày tỏ kỳ vọng Thượng tá Hồ Song Ân với cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa chúc mừng Thượng tá Hồ Song Ân. Ảnh: CÔNG TUẤN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Hồ Song Ân bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời khẳng định đây là nhiệm vụ, trách nhiệm to lớn đòi hỏi bản thân không ngừng phấn đấu, nỗ lực.

Thượng tá Hồ Song Ân sinh năm 1978, quê quán xã Tam An, huyện Phú Ninh, từng giữ nhiều chức vụ như Phó Đội trưởng thuộc Phòng An ninh kinh tế, Trưởng ban Công tác thanh niên, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và công tác quần chúng Công an tỉnh, Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh.