Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn viếng hương, trao quà tại Quảng Nam

(QNO) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng nay 5.2, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP.Đà Nẵng đến dâng hoa, viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My, Khu di tích An ninh khu 5. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tham gia cùng đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an viếng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My. Ảnh: X.M

Sau lễ viếng hương, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trao 500 suất quà của Bộ Công an và nhà hảo tâm cho người dân 2 huyện. Đồng thời tặng 50 triệu đồng cho thầy trò Trường THCS 19.8 - ngôi trường do Bộ Công an xây dựng tại xã Trà Tân, Bắc Trà My.

* Tiếp đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn có buổi gặp mặt và làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Bắc Trà My.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo đến đoàn công tác kết quả nổi bật của lực lượng trong thời gian qua, nhất là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Gần đây nhất là kết quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của công an toàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trước mắt là bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết an lành, hạnh phúc.