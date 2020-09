Tiên Phước: Tiếp tục điều động 32 công an chính quy về xã

(QNO) - Sáng 28.9, Công an huyện Tiên Phước tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Công an Tiên Phước tiếp tục điều động công an chính quy về xã. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Công an huyện Tiên Phước đã trao quyết định bổ nhiệm 32 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an viên tại 10 xã: Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Cảnh, Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên Châu, Tiên Mỹ, Tiên Phong, Tiên Thọ và Tiên Lộc.

Như vậy đến thời điểm này, tại Tiên Phước, Công an tỉnh và Công an huyện đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 14 xã với 57 cán bộ chiến sĩ. Trong đó, 10 xã đợt này đảm bảo mỗi xã có 5 công an chính quy.