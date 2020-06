Tiếp tục điều động nhân sự chủ chốt công an các đơn vị, địa phương

(QNO) - Ngày 9.6, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Ảnh: C.T

Theo đó, Thượng tá Trần Mẫu - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn; Thượng tá Nguyễn Dũng - Phó Trưởng Công an huyện Đông Giang được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Xuân Thìn - Phó Trưởng Công an huyện Nam Trà My được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; Trung tá Trần Ngọc Trai - Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp (Phòng Tham mưu Công an tỉnh) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đợt này. Đồng thời yêu cầu, ở vị trí công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, cùng tập thể lãnh đạo, cấp ủy công an các đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước đó, ngày 26.5, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đối với lãnh đạo 4 đơn vị thuộc Công an tỉnh.