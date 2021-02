Tìm người liên quan vụ án cho vay lãi nặng tại Duy Xuyên

AN BÌNH | 03/02/2021 15:16

(QNO) - Công an huyện Duy Xuyên thông báo tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện.

Công an huyện Duy Xuyên đang điều tra vụ án hình sự cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do bị can Tăng Bá Quốc (tên gọi khác là Cò, SN 1982, thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, Duy Xuyên) thực hiện trong năm 2020.



Qua điều tra xác định bị can Quốc đã thực hiện hành vi cho vay tiền với lãi suất 20%/tháng (tương đương lãi suất tính theo năm là 240%/năm) đối với các cá nhân, tổ chức cư trú, làm việc trên địa bàn Duy Xuyên và các địa phương khác.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Duy Xuyên thông tin để cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho đơn vị (địa chỉ: 747 Hùng Vương, xã Duy Trung, Duy Xuyên, SĐT: 0235.3877611) hoặc đồng chí Nguyễn Duy Tân - Điều tra viên để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.