Tìm người thân một cụ bà lang thang

AN BÌNH | 27/01/2021 20:43

(QNO) - Ngày 25.1, Công an TP.Tam Kỳ có thông báo tìm người thân một đối tượng lang thang.

Ngày 18.1, Công an TP.Tam Kỳ nhận được công văn của Phòng LĐ-TB&XH TP.Tam Kỳ về việc phối hợp xác minh, tìm người thân một đối tượng lang thang.

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 25.12.2020, Tổ công tác xã hội thành phố phối hợp với Đội công tác xã hội tình nguyện phường An Sơn phát hiện một phụ nữ người khuyết tật (có dấu hiệu bị câm), độ tuổi 60 - 65, có hành vi lang thang, xin ăn trên địa bàn phường An Sơn.

Quá trình tiếp xúc, kiểm tra tư trang, tổ công tác vẫn chưa xác minh được thông tin cá nhân, gia đình của của đối tượng và không mang theo giấy tờ tùy thân, phương tiện liên lạc. Hiện tại, đối tượng được gửi vào Làng Hòa Bình (xã Tam Đàn, Phú Ninh) để tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc.

Công an TP.Tam Kỳ thông báo đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong quá trình công tác, quản lý cư trú trên địa bàn, nếu phát hiện người thân của đối tượng trên thì thông báo ngay cho Công an thành phố (số 178 đường Hùng Vương, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) để phối hợp giải quyết, điện thoại liên hệ: 0235.3811051.