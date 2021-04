Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông tại xã Tam Thăng

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ thông báo tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông tại xã Tam Thăng để hỗ trợ điều tra.

Công an TP.Tam Kỳ đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 16 giờ 30 ngày 20.11.2020 tại giao lộ Võ Chí Công - ĐT615 thuộc thôn Kim Đới, xã Tam Thăng.

Vụ va chạm giữa xe ô tô tải BKS 92C-098.43 do Lâm Tấn Vinh (SN 1994, thôn Đồng Trường 2, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) điều khiển với xe gắn máy BKS 92LA-010.58 do Trương Diễm Quỳnh điều khiển, chở theo sau Đoàn Thị Mai Linh (cùng huyện Phú Ninh). Hậu quả làm 2 nạn nhân đi xe máy bị thương, 2 xe bị hư hỏng.



Công an TP.Tam Kỳ thông báo cá nhân, tổ chức nào biết, chứng kiến vụ tai nạn giao thông trên; xe ô tô nào vào thời điểm xảy ra vụ việc có lắp camera giám sát hành trình, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ hoặc điều tra viên Huỳnh Kháng (điện thoại 0905.589109) để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Quyền và nghĩa vụ của người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.