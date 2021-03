Tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng

Viện KSND tỉnh cho biết, giai đoạn 2016 – 2021, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Vì vậy, số lượng án Viện KSND hai cấp thụ lý tăng dần theo từng năm (năm 2016: 1.112 vụ/1.418 bị can; năm 2020: 1.318 vụ/2.043 bị can). Toàn ngành đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 5.185 vụ/7.275 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 4.975 vụ/6.755 bị can, đạt tỷ lệ 95,9% (tăng 08% so với kỳ trước), trong đó kết thúc điều tra và đề nghị truy tố 3.867 vụ/6.538 bị can. Ngoài ra, ngành phối hợp với cơ quan tố tụng xác định và đưa ra xét xử 291 vụ án điểm và 6 vụ án rút gọn, phục vụ tốt tình hình chính trị tại địa phương.

Qua kiểm sát, Viện kiểm sát đã ra quyết định hủy bỏ 54 quyết định tố tụng, không phê chuẩn 62 quyết định không đảm bảo căn cứ; ban hành 132 yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, bị can, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố...; ban hành 46 kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra và 7 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; ban hành 3.578 văn bản yêu cầu điều tra và bổ sung chứng cứ.