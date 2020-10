Tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang cơ sở

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn, thời gian qua, Chi đoàn Dân quân cơ động (DQCĐ) các địa phương trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã tham gia tích cực phong trào tình nguyện vì cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên lực lượng dân quân tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Tam Ngọc. Ảnh: Q.S

Chi đoàn DQCĐ phường Tân Thạnh hiện có 31 đoàn viên, trong đó có 24 đảng viên, tham gia sinh hoạt hằng tuần. Với lực lượng đông, sinh hoạt tập trung, tính kỷ luật và tinh thần tập thể cao, đoàn viên dân quân luôn xung kích, đi đầu thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và các phong trào, cuộc vận động do tổ chức đoàn cấp trên và địa phương phát động, như: hành trình về địa chỉ đỏ, hiến máu tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, tuyến đường thanh niên tự quản hay cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Đã có 17 lần tham gia hiến máu, anh Nguyễn Thạch Vũ - đoàn viên Chi đoàn DQCĐ phường Tân Thạnh chia sẻ: “Với tinh thần đoàn viên trẻ trong lực lượng dân quân phường, bên cạnh tham phong trào của đoàn địa phương phát động, tôi luôn tích cực tham gia các đợt hiến máu tình nguyện, hoặc bất cứ lúc nào có người bệnh cần máu là mình sẵn sàng giúp đỡ”.

Mô hình “đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” được Chi đoàn DQCĐ phường An Sơn duy trì có hiệu quả hơn 10 năm nay. Hằng tháng, với số tiền 200 nghìn đồng do đoàn viên trong lực lượng tham gia đóng góp, chi đoàn hỗ trợ 1 truờng hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua mô hình, chi đoàn đã hỗ trợ nhiều trẻ em khó khăn trên địa bàn phường có điều kiện đến trường. Chi đoàn còn phối hợp với ngành chức năng tham gia tuyên truyền về trật tự đô thị, an toàn giao thông, xây dựng đô thị văn minh; xây dựng mô hình “cổng trường an toàn giao thông” tại các trường học trên địa bàn.

Anh Nguyễn Văn Cung - Bí thư Chi đoàn DQCĐ phường An Sơn cho biết: “Để gắn kết thành viên tạo nên sức mạnh tập thể, chi đoàn thường xuyên đổi mới hình thức sinh hoạt với các nội dung phong phú, sôi nổi. Bên cạnh đó, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của mỗi đoàn viên để hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời”.

Với đặc thù là lực lượng vũ trang ở cơ sở, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, chi đoàn DQCĐ các địa phương trên địa bàn Tam Kỳ làm giáo dục cho đoàn viên thanh niên trong lực lượng về ý nghĩa, vai trò của dân quân tự vệ trong công tác dân vận cũng như tham gia các phong trào thanh niên. Hằng năm, các chi đoàn DQCĐ tổ chức cho hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động quét dọn vệ sinh môi trường tại khu dân cư, bãi biển; hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình chính sách; nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường bê tông nông thôn, tham gia hiến máu...

Anh Võ Thanh Cung - Bí thư Thành đoàn Tam Kỳ nhìn nhận, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa bàn cơ sở, các Chi đoàn DQCĐ còn tham gia có hiệu quả hoạt động đoàn ở địa phương và cấp trên phát động, góp phần đưa phong trào thanh niên của thành phố phát triển ngày càng lớn mạnh.