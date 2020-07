Toàn tỉnh điều động 458 công an chính quy về xã

(QNO) - Thực hiện Đề án “Điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã”, đến nay toàn tỉnh đã bố trí 458 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 203/203 xã.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao các quyết định điều động công an chính quy về xã tại Nông Sơn. Ảnh: TÂM LÊ

Theo báo cáo của Công an tỉnh, sau khi được bố trí đảm nhiệm chức danh trưởng, phó trưởng công an xã, thời gian qua công an các xã đã chủ động bám sát địa bàn, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình dư luận trong quần chúng nhân dân. Đã nắm và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, bắt đối tượng truy nã, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết các vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Từ tháng 3.2020 đến nay, lực lượng công an xã đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ với 7 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi 1 xe máy; phát hiện 15 vụ với 14 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm khoáng sản trái phép; phối hợp phát hiện và bắt giữ 16 vụ với 24 đối tượng sử dụng ma túy; 85 vụ với 379 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, thu giữ, tạm giữ 324 triệu đồng.