Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

(QNO) - Sáng nay 28.5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đến dự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.C

Công an tỉnh cho biết, qua 5 năm thực hiện, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được tổ chức liên tục, sôi nổi, đều khắp với hình thức thi đua đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa. Nội dung phong trào thi đua gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.C

Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có hiệu quả thiết thực, mang tính xã hội hóa cao, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm; là cơ sở để xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 92 loại với 1.277 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự. Trong đó nhiều mô hình phát huy hiệu quả và trở thành điểm sáng ở cơ sở như phong trào “2 giữ về an ninh trật tự”, mô hình “Tiếng loa an ninh”...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 của Chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Từ những kết quả đạt được, 5 năm liền Công an tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 2 lần được UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua; 1 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 4 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 1 tập thể, 57 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 9 tập thể, 2 cá nhân; Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen 209 tập thể, 407 cá nhân...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh, trong đó có phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đồng thời đề nghị trong thời gian đến, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua với các hình thức, nội dung đa dạng, phù hợp, thiết thực với thực tế tổ chức và chức năng của đơn vị; thường xuyên đổi mới, cải tiến phong trào, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhất là các cách làm hay, sáng tạo; phong trào thi đua phải được gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện nghiêm cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào được nhận bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an. Ảnh: T.C

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chính phủ, Bộ Công an, hội nghị đã trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Công an tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.