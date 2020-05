Tổng kiểm soát phương tiện đường bộ

Từ hôm nay 15.5 đến 14.6, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trên thực tế, trước những diễn biến phức tạp của tình hình giao thông sau khi dỡ bỏ cách ly xã hội, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh) cũng như các địa phương đã tích cực tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát từ nhiều ngày qua.

Lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: T.C

Lập lại trật tự

Nhiều người dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ bày tỏ sự ủng hộ khi Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an TP.Tam Kỳ tăng cường hoạt động kiểm soát, đo nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện trong những ngày qua.

Sau khi dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, các quán ăn, nhà hàng, quán nhậu được mở cửa trở lại, tâm lý “xả hơi” của một bộ phận người dân sau thời gian dài giãn cách làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia.

Tình hình giao thông trên địa bàn thành phố có những yếu tố phức tạp hơn so với thời điểm trước khi giãn cách. Đội CSGT-TT Công an TP.Tam Kỳ huy động tối đa lực lượng, hình thành nhiều tổ chốt chặn, tuần tra lưu động ở các tuyến đường quan trọng của thành phố. Các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm Nghị định 100 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thống kê mới nhất của lực lượng CSGT Công an tỉnh cho thấy, từ ngày 6.5 đến 13.5, CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 1.065 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 900 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đối với 56 trường hợp và tạm giữ 319 phương tiện vi phạm để xử lý, trong đó có 27 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp sử dụng ma túy khi điều khiển xe máy; xử lý vi phạm theo chuyên đề, lập biên bản 26 trường hợp chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép với số tiền phạt hơn 32 triệu đồng.

Trung tá Trần Kim Sơn - Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Tam Kỳ cho biết, Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng kiểm soát thường xuyên, nhất là vào ban đêm, bên cạnh các lỗi thông thường, sẽ tập trung vào việc giám sát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

“Tính sơ bộ, từ ngày 5 đến 13.5 vừa qua, các tổ công tác của Đội đã phát hiện, lập biên bản xử lý đối với 19 trường hợp điều khiển mô tô và 7 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn. Đối với người điều khiển mô tô, mức phạt cao nhất chúng tôi đã xử lý là 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng. Nhiều tài xế ô tô cũng bị phạt với hành vi tương tự, mức phạt cao nhất là 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng” - Trung tá Sơn cho hay.

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, Thượng tá Lê Đình Xê - Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho biết, để tăng cường hiệu quả tuần tra kiểm soát, lập lại trật tự an toàn sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh lập kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện, đồng thời tiến hành song song việc tăng cường tuần tra xử lý, tập trung những hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn, góp phần nâng cao ý thức người dân, phòng ngừa, hạn chế tai nạn xảy ra.

Sẽ dừng tất cả phương tiện

Trong đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện này, CSGT sẽ bố trí lực lượng, phương tiện tại tất cả tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh, kiểm soát các loại phương tiện giao thông đường bộ, tập trung vào phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, xe container, ô tô con và xe máy. Trong thời gian ra quân, CSGT được phép dừng tất cả phương tiện để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó đặc biệt chú ý những lỗi về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, lạng lách, đánh võng, lưu ý vào các khung giờ thường xảy ra tai nạn.

Bên cạnh việc huy động tối đa lực lượng, phương tiện để nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm soát, CSGT sẽ chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ. Các hành vi chống đối sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, đơn vị xác định gắn việc thực hiện tổng kiểm soát với tiếp tục duy trì hiệu quả công tác tuần tra bảo đảm an ninh trật tự vào ban đêm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên sử dụng mô tô “tự chế” để tụ tập đua xe, lạng lách. Công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông cũng sẽ được thực hiện đồng bộ để người dân hiểu rõ, chấp hành tốt.

“Theo ghi nhận, tình hình tai nạn giao thông diễn biến hết sức phức tạp từ sau khi dỡ bỏ giãn cách xã hội, hoạt động này được xem là giải pháp cấp thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế, kiềm giảm tai nạn. Người dân nên chú trọng chấp hành nghiêm các quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, không sử dụng rượu bia… để cùng chung tay với lực lượng trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông” - Thượng tá Nguyễn Thành Nhân chia sẻ.