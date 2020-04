Trại tạm giam Công an tỉnh phòng chống Covid-19

Trại tạm giam Công an tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, đề cao cảnh giác vừa nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trại vừa chủ động đề phòng mọi tình huống, quyết tâm không để xảy ra lây lan dịch.

Kiểm tra y tế đối với can phạm nhân trước và sau giờ lao động. Ảnh: MAI VŨ

Những ngày này, tại Trại tạm giam Công an tỉnh, các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện nghiêm ngặt. Ngay tại cổng Trại tạm giam, việc kiểm soát các cán bộ trong và ngoài lực lượng cũng như công dân đến liên hệ công tác được thực hiện nghiêm với việc hướng dẫn các điều kiện y tế như đo thân nhiệt, ghi chép thông tin và yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát trùng trước khi vào khu vực trại.

Mỗi ngày, Trại tạm giam Công an tỉnh có hơn 100 lượt người gồm cán bộ chiến sĩ (CBCS) của trại, người dân, cán bộ các đơn vị trong và ngoài lực lượng liên hệ công tác, tất cả đều được kiểm tra y tế theo đúng quy định. Trại tạm giam Công an tỉnh cũng đã tạm dừng việc giải quyết cho thân nhân thăm gặp và gửi quà cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân, chỉ giải quyết các trường hợp gửi ký gửi tiền để phạm nhân mua các vật dụng cần thiết.



Thượng tá Lê Hồng Tiến - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, chúng tôi nhận thức rằng việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong Trại tạm giam đối với CBCS, can phạm nhân là rất cần thiết và cấp bách. Vì thế, đơn vị chủ động triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn nguồn lây bệnh từ bên ngoài với nhiều biện pháp như kiểm tra y tế trước khi vào trại, vệ sinh khu vực trại. Đồng thời tuyên truyền trong CBCS, can phạm nhân về nhận thức và ý thức tự phòng dịch để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh”.

Hiện tại, Trại tạm giam Công an tỉnh đang giam giữ hàng trăm can phạm nhân và hàng ngày tiếp nhận các can phạm nhân mới đến, vì thế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là hiện hữu.

Ngoài việc kiểm soát dịch bệnh từ người ngoài trại giam, bộ phận y tế thường xuyên phun thuốc tiêu độc khử trùng tại khu vực chỉ huy, hành chính, bộ phận tiếp dân, phòng hỏi cung, các buồng giam giữ can phạm nhân và phun thuốc khử trùng đối với các xe chở can phạm nhân ra, vào trại.

Đơn vị tham mưu Giám đốc Công an tỉnh thành lập khu cách ly với số người bị tạm giữ tạm giam do các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và các địa phương chuyển đến, cách ly số mới nhập để giam giữ, cách ly 14 ngày ở khu vực giam riêng, nếu sức khỏe ổn định mới đưa về các khu vực giam giữ theo quy định.

Từ tháng 2 đến nay, có gần 70 can phạm nhân nhập trại và đều được cách ly 14 ngày an toàn. Đối với can phạm nhân lao động, cải tạo trong khu vực của trại, trước và sau thời gian lao động đều được kiểm tra phòng dịch nghiêm ngặt. Thời gian này, cán bộ Trại tạm giam cũng tăng cường tuyên truyền để phạm nhân biết cách phòng bệnh.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành - Bệnh xá trưởng Trại tạm giam Công an tỉnh, cho biết: “Trong những ngày qua, cán bộ y tế của Trại tạm giam đã thực hiện nhiều hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đối với CBCS của trại, chúng tôi hướng dẫn thực hiện các quy định về y tế, nhất là khi làm nhiệm vụ tại các buồng giam, khu giam. Đặc biệt, cán bộ y tế đã tăng cường tổ chức các buổi thăm khám đối với can phạm nhân tại các khu giam để sớm phát hiện những biểu hiện bất thường liên quan và có hướng xử lý nhanh chóng, kịp thời”.

Với tinh thần chủ động phòng chống dịch bệnh, Trại tạm giam Công an tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, đề cao cảnh giác vừa nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trại vừa chủ động đề phòng mọi tình huống, quyết tâm không để xảy ra lây lan dịch.