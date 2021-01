Trang cấp phương tiện, công cụ hỗ trợ cho công an cơ sở

(QNO) - Nhằm nâng cao sức chiến đấu cũng như các điều kiện phục vụ công tác, ngày 20.1 Công an tỉnh tổ chức trang cấp xe mô tô và công cụ hỗ trợ cho công an cơ sở.

Bàn giao xe mô tô cho công an xã. Ảnh: X.M

Trong đợt này, Công an tỉnh tiếp tục bàn giao 204 xe mô tô cho lực lượng công an các xã, đảm bảo mỗi xã có 2 xe. Bên cạnh đó, trang cấp bổ sung cho công an 18 huyện, thị xã, thành phố các loại công cụ hỗ trợ như còng số 8, bình xịt hơi cay, lựu đạn khói trắng, quả nổ, gậy su, súng cao su, áo giáp, mặt nạ phòng độc…Toàn bộ kinh phí được Bộ Công an phân bổ đầu tư.

Đây là điều kiện để lực lượng công an cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhất là trong thời gian cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.