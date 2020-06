Trao quyết định về công tác cán bộ tại Công an Nam Trà My

(QNO) - Sáng 10.6, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh đến trao các quyết định về công tác cán bộ tại Công an huyện Nam Trà My.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Xuân Thìn - Phó Trưởng Công an huyện Nam Trà My đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Đức Thời - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My giữ chức Phó Trưởng Công an huyện.

Đại tá Huỳnh Sông Thu chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của Thượng tá Nguyễn Xuân Thìn và Trung tá Nguyễn Đức Thời trong suốt thời gian qua. Đồng thời mong muốn 2 đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường công tác, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.