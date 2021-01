Trao thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh

(QNO) - Sáng nay 4.1, tại lễ chào cờ tháng 1.2021, Công an tỉnh tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh. Ảnh: M.T

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Viết Lợi - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Dũng trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho Đại tá Huỳnh Sông Thu - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao Bằng khen cho Công an huyện Hiệp Đức vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua về xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các chính sách dân tộc và miền núi.

Thưởng nóng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt đầu cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: M.T

Thời gian qua, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, lập nhiều thành tích xuất sắc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh; thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, Công an TP.Tam Kỳ, Điện Bàn và Núi Thành, mỗi đơn vị 10 triệu đồng.