Ngăn chặn không để dịch Covid-19 xâm nhập địa bàn, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về phòng chống dịch… là những việc làm thường xuyên của lực lượng công an trên tuyến đầu chống dịch.

Công an huyện Nam Giang tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: T.SỸ

Gần 3 tuần trực tại xã Bình Lâm, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Hiệp Đức phân công bám chốt 24/24h. Bởi, các địa phương tiếp giáp là Thăng Bình, Quế Sơn và Tiên Phước đã có ca dương tính với Covid-19. Thượng tá Bùi Hồng Tình - Trưởng Công an Hiệp Đức cho biết, từ ngày 29.7 đơn vị điều động 38 CBCS tham gia 7 điểm chốt chặn và 2 khu cách ly tập trung của huyện. Qua 20 ngày trực tại các cửa ngõ ra vào huyện, lực lượng công an kiểm soát 6.730 phương tiện ô tô và xe máy; phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khai báo y tế 5.860 trường hợp về từ Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi và một số địa phương khác trong tỉnh. Liên quan đến công tác chống dịch, Công an Hiệp Đức đã điều tra và tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng với 2 trường hợp có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook.

Không chỉ chống dịch, trong thời gian từ ngày 28.7 đến nay, lực lượng Công an Hiệp Đức đã đấu tranh triệt phá 3 vụ án liên quan trên các lĩnh vực. “Những chiến công chúng tôi lập được trong đợt cao điểm chống dịch này sẽ động viên thêm tinh thần, ý chí chiến đấu của người lính Công an nhân dân. Toàn bộ lực lượng Công an Hiệp Đức sẽ tiếp tục bám chốt, góp một phần công sức trong phòng chống đại dịch Covid-19” - Thượng tá Bùi Hồng Tình nói.

Tại huyện Nam Giang, hình ảnh CBCS Công an huyện mang theo loa đến từng thôn tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trở nên quen thuộc với người dân. Đặc biệt, các nội dung tuyên truyền được phát bằng 4 thứ tiếng: Kinh, Cơ Tu, Ve và Tà Riềng. Trung úy Arất Pêlê - cán bộ Đội Tổng hợp Công an Nam Giang cho biết: “Ngoài người Kinh, địa phương có 3 thành phần dân tộc anh em là Cơ Tu, Ve, Tà Riềng sinh sống. Để mọi người cùng hiểu hết nội dung phòng chống dịch, chúng tôi huy động cán bộ chiến sĩ của từng dân tộc tham gia đọc nội dung tuyên truyền sao cho gần gũi nhất”. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên Công an Nam Giang còn thay phiên đến từng nhà, gặp từng người để hướng dẫn cách phòng chống Covid-19; qua gần 3 tuần ra quân đã cấp hơn 500 khẩu trang, bình sát khuẩn, giúp người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh… Bà ALăng Tên, ở thôn Bến Giằng, xã Cà Dy (Nam Giang) chia sẻ: “Mấy ngày qua cán bộ công an phát khẩu trang và hướng dẫn cách phòng chống dịch nên người dân rất an tâm. Ý nghĩa nhất là cán bộ dùng tiếng địa phương để tuyên truyền, rất dễ hiểu”.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Nam Giang cho hay, ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, đơn vị đã tham mưu UBND huyện thành lập 2 tổ chốt chặn tại đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14D. Với đặc thù một huyện có cửa khẩu, lại đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Công an huyện tăng cường quân số về các địa phương vùng giáp biên vừa tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng dịch bệnh, vừa phối hợp với các ngành chức năng trong tuần tra, kiểm soát chặt địa bàn. “Đến thời điểm hiện nay, lực lượng công an góp phần cùng huyện Nam Giang kiểm soát tốt tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt nói.