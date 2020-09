Trộm cắp hoành hành tại Bình Minh (Thăng Bình)

(QNO) - Thời gian gần đây, nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Bình Minh (Thăng Bình) khiến người người dân bất an.

Một đối tượng đột nhập vào sân nhà anh Hoàng Thanh Trông lúc 0 giờ 35. Phát hiện camera an ninh, đối tượng này lẩn tránh, sau đó tìm cách lẻn vào nhà trộm cắp tài sản. Ảnh: NVCC

Ngày 8.9 vừa qua, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà anh Hoàng Thanh Trông (ở tổ 4, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh) lấy đi nhiều tài sản, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Anh Trông cho biết, trước khi ngủ gia đình đã đóng các cửa cẩn thận; trong và ngoài nhà đều lắp đặt camera an ninh nên khá yên tâm. Nhưng sáng 8.9, anh thức dậy trễ hơn thường ngày dù có báo thức và người có triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt bất thường. Vì lo trễ giờ học của con nên anh nhanh chóng đưa con đi ăn sáng để kịp đến trường. Đến lúc tính tiền ăn, anh phát hiện 500 nghìn đồng để trong ví đêm qua bị mất. Nghi ngờ có chuyện xảy ra, anh đưa con đến trường rồi vội vàng chạy về nhà kiểm tra thì phát hiện nhiều tài sản bị mất; sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà và giấy tờ tùy thân của vợ thì nằm phía sau vườn.

Trích xuất camera an ninh gia đình cho thấy, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 8.9 có một đối tượng đã đột nhập vào sân nhà. Nhưng khi phát hiện có camera an ninh, đối tượng này đã lui về phía sau vườn và tìm cách đột nhập vào nhà. Kiểm tra xung quanh nhà, anh phát hiện một cánh cửa ra vào bên trái ngôi nhà khép hờ và có dấu hiệu bị cạy từ bên ngoài.

“Nhà có con nhỏ nên bình thường vợ tôi rất tỉnh ngủ, mỗi đêm thường thức giấc 3, 4 lần để cho con bú. Nhưng đêm đó cả hai vợ chồng ngủ mê man đến tận sáng rất bất thường như trúng thuốc mê vậy. Trộm vào nhà, lục tung tủ, túi xách lấy đi 5 khâu vàng 9999 (mỗi khâu 1 chỉ), 1 dây chuyền vàng, 1 chiếc nhẫn cưới, 1 đôi hoa tai và 2,5 triệu tiền mặt. Tổng tài sản mất khoảng 50 triệu đồng. Ngay sáng 8.9, tôi đã báo rõ sự việc với Công an xã Bình Minh và Công an huyện Thăng Bình đến nhà điều tra, thu thập dấu vết” - anh Trông nói.

Còn theo phản ánh của người dân thôn Bình Tịnh, khoảng thời gian đầu tháng 8, chỉ trong một tuần, hơn 20 điện thoại di động và nhiều tiền mặt của một số hộ dân ở tổ 10 bị kẻ trộm đột nhập lấy cắp. Riêng tại nhà bà Nguyễn Thị Tê, vào đêm 3.8, kẻ trộm đột nhập lấy 2 điện thoại iPhone 6 Plus với tổng trị giá khoảng 12 triệu đồng cùng 2 triệu tiền mặt.

“Thời gian đó, chúng tôi đang sửa lại nhà nên cổng ngõ chưa hoàn thiện. Trong nhà có 6 thành viên, ngủ ngay phía trước nhà. Hôm bị mất trộm, con trai tôi có đứa thức tới 3 giờ sáng, điện thoại cũng đã giấu dưới bàn trước khi ngủ. Không biết bằng cách nào, kẻ trộm đột nhập lục lọi và lấy cắp tài sản. Sáng hôm đó thức dậy, cả nhà tôi bị mệt mỏi bất thường như một số hộ dân bị mất cắp trong thôn” - bà Tê cho biết.

Người dân xã Bình Minh cho rằng, tình trạng cờ bạc, cá cược bằng nhiều hình thức diễn ra trên địa bàn cũng là một trong những nguyên nhân khiến nạn trộm cắp xuất hiện ngày càng nhiều.

“Giờ trộm cắp lộng hành, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh nên vô cùng nguy hiểm. Người dân chúng tôi rất lo lắng, chỉ biết cẩn trọng hơn và tự bảo vệ tài sản của gia đình. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ để người dân an tâm” - anh Hoàng Thanh Trông mong mỏi.

Công an xã Bình Minh xác nhận, thời gian gần đây, trên địa bàn có xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản vào ban đêm. Qua tiếp nhận thông tin từ phía người dân, Công an xã đã báo cáo, phối hợp với Công an huyện vào cuộc điều tra. Thế nhưng, các đối tượng trộm cắp này thủ đoạn tinh vi, có sự chuẩn bị và không để lại nhiều dấu vết phạm tội. Dù khó khăn, lực lượng chức năng địa phương quyết tâm vào cuộc, bám sát địa bàn và rà soát các đối tượng nghi vấn để điều tra làm rõ, đem lại sự bình yên cho nhân dân.