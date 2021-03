Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ huấn luyện 785 chiến sĩ mới

(QNO) - Ngày 8.3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ tiếp nhận và huấn luyện 785 chiến sĩ mới. Ảnh: M.T

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ tiếp nhận và huấn luyện 785 chiến sĩ mới; trong đó 145 chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, 640 chiến sĩ của Công an các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Đối với Quảng Nam, Công an tỉnh tuyển chọn 270 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021.

Trong vòng 3 tháng, các chiến sĩ mới sẽ được đào tạo, huấn luyện những nội dung cơ bản về chính trị; pháp luật, nghiệp vụ cơ sở; điều lệnh, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn… Khóa huấn luyện giúp chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức cần thiết về chính trị, pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng thực hành quân sự, võ thuật, sẵn sàng cơ động chiến đấu góp phần bảo vệ an ninh, trật tự tại các địa phương.