Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra công tác cứu hộ và tặng quà bà con Trà Leng

[VIDEO] - Khẩn trương cứu hộ Trà Leng

Nhóm PV | 30/10/2020 - 18:30

(QNO) - Ngay sau khi trận lũ ống kinh hoàng xảy ra tại đến thôn 1, xã Trà Leng (Nam Trà My), các lực lượng chức năng huyện Nam Trà My và người dân địa phương đã vượt chục cây số đường sạt lở để mở đường, tiếp cận hiện trường, ứng cứu người gặp nạn. Và sau nhiều nỗ lực, tuyến đường đến thôn 1, xã Trà Leng (Nam Trà My) dần khơi thông. Lúc này, lực lượng công binh Quân khu 5 đã hành quân vào hiện trường, công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích đang được tiến hành khẩn trương.