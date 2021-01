Từng bước chuẩn hóa lực lượng công an xã

Cuối tuần qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có chuyến thăm, tặng quà chúc tết và nói chuyện với tập thể Công an huyện Nam Giang cùng 60 cán bộ công an được bố trí về công tác tại 12 xã, thị trấn của huyện Nam Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Công an huyện Nam Giang và lực lượng công an xã chính quy địa phương. Ảnh: N.Đ

Chuyển biến

Đến cuối tháng 9.2020, Công an huyện Nam Giang đã bố trí đủ cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn 11 xã. Trong đó, có 22 trưởng/phó trưởng công an xã và 33 công an viên; tổ chức công bố và thành lập chi bộ công an xã tại 11 xã với 51 đảng viên; các trưởng công an xã đều tham gia đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo ngành, lực lượng công an xã chính quy huyện Nam Giang từng bước khắc phục khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp, phong tục tập quán, điều kiện sinh hoạt, công tác... để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an huyện Nam Giang, công an xã chính quy thuộc biên chế của Công an huyện nên công tác phối hợp giữa lực lượng này với các đội nghiệp vụ của huyện thuận lợi hơn và việc triển khai các chương trình, kế hoạch của công an cấp trên được nghiêm túc, nhanh chóng và hiệu quả.

Được bố trí đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Đắc Pre vào tháng 3.2020, Thiếu tá Doãn Hải chia sẻ, khi nhận nhiệm vụ, anh em thầm nhủ tự mình phải cố gắng khắc phục các trở ngại trước mắt để ổn định sinh hoạt, công tác tốt; không vì khó khăn mà nản lòng, sa sút ý chí.

Đánh giá về hiệu quả của chủ trương đưa lực lượng công an xã chính quy về nhận nhiệm vụ tại địa phương, già làng Hiên Giằng ở thôn 49A, xã Đắc Pring nói: “Là địa bàn trọng điểm vùng biên giới, khi được tăng cường về công tác, cùng với lực lượng bộ đội biên phòng, quân sự địa phương, công an xã chính quy phối hợp tốt với người có uy tín trong tuyên truyền vận động nhân dân, quản lý địa bàn cùng giải quyết tốt hai vấn đề đảm bảo an ninh trật tự và xử lý kịp thời các mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân. Bà con rất tin tưởng, ủng hộ!”.

Xây dựng đề án hỗ trợ

Nói chuyện với lãnh đạo Công an huyện Nam Giang và 60 cán bộ công an chính quy địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhìn nhận, trải qua thời gian chưa phải là dài, nhưng lực lượng công an xã chính quy đã chịu khó thâm nhập địa bàn, tìm hiểu, làm tốt công tác dân vận và nắm bắt tình hình để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội.

Chia sẻ với những khó khăn mà lực lượng công an xã chính quy phải đối mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói, nhiều cán bộ công an còn rất trẻ tiếp cận khu vực phức tạp cả về địa hình, ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, rồi tình trạng thiên tai đe dọa thường xuyên là điều rất đáng được quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nam Giang quan tâm hơn nữa để công an xã hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng khác, nhất là lực lượng biên phòng, quân sự, dân quân nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

“Lực lượng công an xã chính quy khi lên đường nhận nhiệm vụ đều đã xác định rõ tư tưởng, nhưng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là nguồn động viên rất lớn giúp họ vững bước trong giai đoạn đầu. UBND tỉnh đã đề nghị Công an tỉnh xây dựng một đề án để trình HĐND tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công an xã, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, công tác ở cơ sở” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Ghi nhận các kiến nghị tại cuộc nói chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, Công an tỉnh cần rà soát để tính toán quân số hợp lý ở từng địa bàn có tính chất phức tạp khác nhau; lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, điều kiện sinh hoạt, kinh phí hoạt động cũng có sự khác nhau. Điều này phải được quan tâm chu đáo, nhằm từng bước chuẩn hóa, nâng dần số lượng cũng như chất lượng của lực lượng công an xã. “Lãnh đạo tỉnh mong lực lượng công an xã chính quy tiếp tục vững gan, bền chí, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm được giao. Những khó khăn, trở ngại mà chúng ta gặp phải chỉ là thử thách để vững vàng, trưởng thành hơn trên con đường sự nghiệp của mình” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhắn nhủ.