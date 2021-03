Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

(QNO) - Công an thị xã Điện Bàn đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, góp phần giảm thiểu rủi ro, thiệt hại cho người dân.

Công an Điện Bàn tuyên truyền người dân biện pháp phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội tại trụ ATM. Ảnh: P.T.H

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trên không gian mạng diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng tại Điện Bàn.

Các đối tượng dùng thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật gọi điện, đưa ra thông tin bị hại liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền... để yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra. Ngoài ra dùng thủ đoạn kết bạn trên mạng xã hội (Facebook, Zalo...) để tặng quà có giá trị lớn và thông báo hàng gửi về bị tạm giữ, bị hại phải đóng thuế, cước hoặc lo lót để nhận hàng. Nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản thông qua Zalo cũng như người dân phản ánh về việc nhận được các cuộc gọi nội dung thông báo trúng thưởng, có quà gửi từ nước ngoài về có đầu số lạ như +252, +247, +232, +373...

Để chủ động phòng ngừa, Công an thị xã Điện Bàn phối hợp các cơ quan, ban ngành, địa phương của thị xã tăng cường thông tin tuyên truyền rộng rãi, liên tục bằng nhiều hình thức đến cán bộ, người lao động và quần chúng về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đồng thời in màu các tờ rơi tuyên truyền niêm yết tại 9 ngân hàng, 3 quầy giao dịch và 12 trụ ATM, qua đó giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất.

Bà N.T.Đ. (SN 1963, khối phố 5, phường Vĩnh Điện) vừa đến giao dịch tại một ngân hàng ở Điện Bàn cho biết, sáng cùng ngày bà nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là người đàn ông tự giới thiệu đang công tác tại Bộ Công an. Người này nói bà đang liên quan tới một vụ án ma túy nên yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuyển vào một tài khoản mà đối tượng yêu cầu để chứng minh mình vô tội.

Người dân tìm hiểu khuyến cáo của cơ quan công an khi đến giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: P.T.H

Do sợ hãi cũng như chưa hiểu biết đầy đủ nên bà Đ. liền tới ngân hàng để yêu cầu rút toàn bộ tiền tiết kiệm đang có (gần 200 triệu đồng) chuẩn bị chuyển vào số tài khoản đối tượng đã cung cấp trước đó. Rất may cho bà Đ. là tại ngân hàng, nhân viên giao dịch khi nhận thấy biểu hiện nghi ngờ đã tạm thời ngưng yêu cầu giao dịch của bà và ngay lập tức báo tin cho Công an thị xã.

Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, ngoài niêm yết tờ rơi tại các ngân hàng, đơn vị cũng đã triển khai đến trụ sở công an 20 xã, phường, nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại xã, phường. Hiện tại triển khai tại các điểm cấp căn cước công dân lưu động và nhà văn hóa 140 thôn, khối phố.

“Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao dịch với số điện thoại có đầu số lạ; không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác định được họ là ai và sử dụng thông tin của mình vào mục đích gì; không mua bán, cho mượn giấy chứng minh nhân dân, thông tin tài khoản và thẻ tín dụng ngân hàng; tuyệt đối không chuyển, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết họ là ai. Khi có nghi ngờ lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất” - Đại tá Lê Trung Hai cho biết.