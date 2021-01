(QNO) - Đoàn công tác Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Nam vừa đến thăm, chúc tết Công an tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đoàn công tác Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh thăm, chúc tết Công an tỉnh. Ảnh: Q.H

Thay mặt chức sắc và đồng bào Công giáo, Linh mục Nguyễn Thanh Vũ - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Nam gửi lời chúc mừng năm mới Tân Sửu đến lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Trong năm qua, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cũng gửi lời chia sẻ đến lực lượng cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại gian khổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ giúp nhân dân cũng như đồng bào Công giáo khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh để ổn định cuộc sống.

Thay mặt Ban Giám đốc, Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc các vị chức sắc và đồng bào giáo dân đón một mùa xuân an lành. Đồng thời khẳng định, thời gian đến lực lượng Công an tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục là chiếc cầu nối giữa đồng bào có đạo với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.