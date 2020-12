Vì bình yên nhân dân

Công an phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) liên tục giữ vững danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” 9 năm liền (2012 - 2020). Thành tựu ấy có ý nghĩa đặc biệt ở một địa bàn trung tâm của thành phố tỉnh lỵ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Công an phường Tân Thạnh. Ảnh: T.N

Trung tá Phạm Văn Học - nguyên Trưởng Công an phường Tân Thạnh cho biết, thành công của đơn vị được tạo dựng nhờ luôn bám sát phương châm công tác “cán bộ chiến sĩ coi địa bàn là nhà, nhân dân là chủ”. Cảnh sát khu vực nào cũng quản lý số dân đông gấp rưỡi, gấp đôi so với quy định nhưng mỗi khi dân có việc gọi là phải đến ngay. Nhiều mô hình về an ninh trật tự được triển khai rất hiệu quả như: “cơ quan, xí nghiệp, trường học, khối phố an toàn”, “camera giám sát an ninh”. Từ trích xuất camera giám sát an ninh ở các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, công an phường khám phá 25 vụ trộm cắp, cướp giật.

Trong 9 năm qua, nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, công an phường đã trực tiếp xác minh và phối hợp với cấp trên điều tra làm rõ 70 vụ, bắt 95 đối tượng vi phạm pháp luật, thu giữ 12 xe máy, 7 xe đạp điện, 2 chỉ vàng, 19 điện thoại di động, 4 laptop và nhiều tài sản có giá trị; tổ chức hơn nghìn lượt tuần tra kiểm soát, bắt 20 đối tượng trộm cắp tài sản; tổng tài sản thu hồi trả lại bị hại trị giá hơn nửa tỷ đồng.

Điển hình như vụ trộm cắp tài sản lúc 17 giờ 35 ngày 22.12.2019, chị Phạm Thị Hương (ngụ thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) để xe máy tại cửa hàng Honda Quốc Tiến (khối phố Mỹ Thạch Bắc), trong cốp xe có 2 triệu đồng, 2 nhẫn vàng, 1 lách đeo tay bằng bạc... đã bị kẻ gian lấy trộm. Từ trích xuất camera giám sát an ninh, công an phường đã điều tra bắt được thủ phạm.

Hay như mô hình “5+1” giúp đỡ những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng rất hiệu quả (5 tổ chức, đoàn thể gồm Công an, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh giúp đỡ một đối tượng). Từ mô hình này, chị Thái Thị B. sau khi ra tù về tội mua bán trái phép chất ma túy được tận tình giúp đỡ, cho vay vốn làm ăn, nay đã có cuộc sống ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh Trần Văn V. sau khi mãn hạn tù được động viên, cho vay vốn lập kế sinh nhai, nay cuộc sống ổn định, giúp anh trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội...

Những nỗ lực của Công an phường Tân Thạnh đã được các cấp ghi nhận, trao cờ “Đơn vị Quyết thắng” 9 năm liền (2012 - 2020) và nhiều năm được Bộ Công an tặng Bằng khen về phong trào Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể Công an phường vào cuối tháng 12.2020 đã ghi nhận thành tích “huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội từ năm 2015 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Trung tá Văn Nguyên Hiền - Trưởng Công an phường bộc bạch: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vừa mới trao tặng là động lực cho toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới”.