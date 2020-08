Viết tiếp trang sử trên mảnh đất anh hùng

Cùng với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám (19.8.1945), lực lượng Công an nhân dân được thành lập để trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền còn non trẻ. Đã 75 năm trôi qua, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Quảng Nam nói riêng, đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Công an tỉnh Quảng Nam được thành lập vào ngày 25.8.1945 tại Hội An. Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, 21 năm chống Mỹ đầy gian khổ hy sinh, cùng với Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh, lực lượng Công an Quảng Nam từng bước trưởng thành về mọi mặt.

Trong những năm qua, lực lượng an ninh Công an Quảng Nam đã chủ động nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, quản lý đối tượng chính trị trọng điểm, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết hiệu quả các tình huống phức tạp phát sinh, không để xảy ra các “điểm nóng”, bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững và ổn định tình hình chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Đảm bảo tình hình an ninh nông thôn, đô thị, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế.

Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm về trật tự xã hội, lực lượng Công an Quảng Nam liên tục mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá hàng trăm băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, khám phá hàng ngàn vụ án kinh tế - hình sự, trong đó có hàng trăm vụ trọng án và tổ chức tội phạm nguy hiểm, hàng trăm tụ điểm phức tạp về an ninh tật tự trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, đem lại niềm tin trong Nhân dân.

Những ngày đầu năm 2020, chung tay với ứng phó với đại dịch Covid-19, lực lượng Công an Quảng Nam đã xông pha trên tuyến đầu phòng chống dịch. Và ở thời điểm hiện tại, lực lượng Công an Quảng Nam đang căng mình cùng chính quyền, các lực lượng chức năng và Nhân dân chung sức phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong cuộc chiến này, lực lượng Công an Quảng Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân kiên cường, dũng cảm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, để lại hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân.

Ghi nhận sự cống hiến, trưởng thành và những chiến công trong suốt 75 năm qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, 66 Huân chương các loại cùng hàng nghìn phần thưởng cao quý khác tặng cho tập thể và cá nhân cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an Quảng Nam cho rằng, điều quan trọng làm nên sức mạnh cho sự trưởng thành của lực lượng Công an Quảng Nam hôm nay là sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân, sẵn sàng xả thân vì cuộc sống yên bình và hạnh phúc của Nhân dân.

“Trong cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng công an phải trực tiếp đương đầu với các loại tội phạm nguy hiểm. Thắng lợi chỉ có thể giành được khi người chiến sĩ công an có bản lĩnh chính trị vững vàng; tận tụy, nhiệt tình trong công tác; mưu trí, sáng tạo và dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu. Lực lượng Công an Quảng Nam đã và đang nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ Đảng, ngành và Nhân dân giao phó” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam có quyền tự hào về thành quả có được, tự hào khi những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ chiến sĩ là một phần đóng góp quan trọng để giữ vững an ninh Tổ quốc và sự phát triển của quê hương. Với phẩm chất “trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, chủ động, sáng tạo, đổi mới”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam đang viết tiếp trang sử hào hùng của lực lượng Công an Quảng Nam trên mảnh đất anh hùng.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

“Công an là một trong những lực lượng trọng yếu được Đảng, Nhân dân giao phó trọng trách bảo vệ an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Trong 75 năm qua, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Quảng Nam nói riêng đã và đang thực hiện tốt trọng trách với tinh thần “xung kích”, “tận tụy” của người chiến sĩ. Đặc biệt, trong cuộc chiến đầy cam go phòng chống đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tin tưởng giao lực lượng Công an nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới và rất khó khăn, song tất cả xác định “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đánh giá rất cao những cống hiến của lực lượng Công an Quảng Nam trong trong suốt 75 năm qua, đặc biệt là sau hơn 23 năm tái lập tỉnh. Lực lượng Công an Quảng Nam đã cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân bảo vệ tốt an ninh trật tự, phục vụ tốt cho xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Nam”.

(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường)