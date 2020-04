Vụ cướp ngân hàng ở Núi Thành: Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen Công an huyện Bình Sơn

(QNO) - Chiều 22.4, thừa ủy nhiệm của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đến trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho Công an huyện Bình Sơn. Ảnh: Q.H

Công an huyện Bình Sơn là đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, bắt giữ 2 đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng trên địa bàn huyện Núi Thành vào đầu tháng 4 vừa qua.



Trước đó, trưa 1.4, 2 đối tượng đeo khẩu trang, đi xe máy đến Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành dùng dao khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tài sản (khoảng 200 triệu đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Núi Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Bình Sơn nhanh chóng xác định được đối tượng gây án, truy bắt kịp thời. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị chuyển lời khen ngợi của Giám đốc Công an tỉnh, đánh giá cao những đóng góp của Công an huyện Bình Sơn trong công tác phối hợp, truy bắt nhanh đối tượng, thu hồi lại tài sản giữa lúc cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.