Vụ sát hại vợ câm điếc: Khen thưởng nóng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh

(QNO) - Sáng nay 22.5, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đến động viên, thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự về thành tích xuất sắc trong điều tra làm rõ vụ án giết người tại phường An Phú, TP.Tam Kỳ.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự. Ảnh: C.T

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 9 giờ ngày 16.5, Phạm Văn Tới (SN 1989) phát hiện vợ là chị Phạm Thị T. (SN 1989, cùng bị câm điếc bẩm sinh) nằm bất tỉnh tại khu vực nhà vệ sinh của gia đình (phường An Phú), sau đó cùng người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP.Tam Kỳ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thấy Phạm Văn Tới là nghi can thực hiện hành vi trên nên tập trung đấu tranh. Tại cơ quan điều tra, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đối tượng bị câm điếc, song với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng Phạm Văn Tới đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội sau nhiều lần khai báo không thống nhất, sai sự thật. Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Tới về hành vi “giết người”.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Hà Lai biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn để điều tra, làm rõ vụ án của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.