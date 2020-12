Vững mạnh nền quốc phòng toàn dân

Tiềm lực phòng thủ không ngừng lớn mạnh, vừa ở nỗ lực xây dựng và huấn luyện, vừa tạo nên từ mối kết đoàn gắn bó quân dân. Có mặt trong những nơi gian khó nhất, đồng hành với dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) đã và đang tiếp bước truyền thống quê hương “trung dũng, kiên cường”, tăng cường thế trận phòng thủ.

Bộ đội đu dây vượt sông, tham gia tìm kiếm người mất tích do lũ quét, sạt lở đất ở Nam Trà My tháng 11 vừa qua. Ảnh: T.C

Gần dân, sát dân

Rất nhiều phong trào đã được Bộ CHQS tỉnh phát động và duy trì liên tục qua các năm, xây dựng và cố kết mối quan hệ gắn bó giữa quân với dân trên địa bàn. Có thể điểm tên những hoạt động đầy ý nghĩa như “3 đa dạng, 5 đồng hành”, “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Hũ gạo tiết kiệm vì người nghèo”...

Với bề dày thành tích đạt được, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam là một trong những đơn vị tiêu biểu, dẫn dầu về công tác quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu; 5 năm liên tục được Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, năm 2020, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Con số hơn 1.200 ngôi nhà được sửa chữa, làm mới qua 5 năm (2015 – 2020), cùng với hàng trăm hộ khó khăn được hỗ trợ sinh kế là nỗ lực thầm lặng của lực lượng, giúp vơi bớt khó nghèo ở nhiều miền quê. Cùng với đó là những đối tượng chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em mồ côi, khuyết tật, con của thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn được phụng dưỡng, giúp đỡ.

Màu áo xanh bộ đội đã trở nên thân thuộc với rất nhiều bản làng, từ miền xuôi đến miền ngược. Bộ đội làm hàng trăm ki lô mét đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng và bàn giao nhiều công trình đoàn kết quân dân. Quân y đi đến tận các thôn bản vùng sâu, vùng xa, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào.

Nhiều năm qua, các đội tìm kiếm vẫn miệt mài theo dấu, cất bốc, quy tập hàng trăm hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang. Chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ được chăm lo, phần nào đó bù đắp cho những cống hiến, hy sinh máu xương của thế hệ đi trước.

Và gần đây nhất, trong thiên tai, bão lũ, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, đến với bà con miền núi vùng sạt lở. Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn… Những đoàn quân áo xanh băng rừng, vượt lũ đến với dân, miệt mài tìm kiếm những người mất tích trong bộn bề đổ nát; gùi cõng từng bao gạo, từng chút thực phẩm về với đồng bào. Trước đó, chiến sĩ dân quân tự vệ quên mình để cứu người trong ngập lụt năm 2018, hay những người lính gấp rút dọn sạch bùn non nơi phố cổ… là những hình ảnh lấp lánh sự hy sinh, không quản ngại gian lao của người lính.

Dân quân binh chủng huyện Núi Thành huấn luyện tại thao trường. Ảnh: T.C

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, những người lính đất Quảng tiếp tục sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong trận chiến đẩy lùi dịch bệnh. Tại các khu vực cách ly tập trung công dân từ nơi có dịch về nước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho người dân, ngày đêm lo cho dân từng miếng ăn, giấc ngủ. Bộ CHQS tỉnh cũng kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ cho tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào anh em.

Rất nhiều hình ảnh, câu chuyện của dân và quân, tiếp nối và gắn kết bền chặt hơn mối kết đoàn. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định, trong nhiều năm qua, lực lượng vũ trang đã có rất nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh.

“Nổi bật là công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt, thời gian gần đây, lực lượng vũ trang tỉnh đã làm nòng cốt, xung kích, đi đầu trong phòng chống dịch Covid-19. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đã để lại trong lòng nhân dân rất sâu đậm và nhiều tin yêu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh biểu dương và ghi nhận những công lao đóng góp đó” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói.

Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh

Nhiều kết quả đã được ghi nhận trong công tác xây dựng nền quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh. Suốt 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các lực lượng tích cực tham mưu huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của hệ thống chính trị nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tạo thế chủ động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được vận hành đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu. Vai trò làm tham mưu của ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, nhất là vai trò nòng cốt của quân sự được nâng lên, khu vực phòng thủ của tỉnh không ngừng được củng cố, tăng cường cả về tiềm lực và thế trận.

Lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong công tác tìm kiếm người mất tích ở các vụ sạt lở.

Công tác đảm bảo huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động khi có tình huống được đặc biệt chú trọng. Cụ thể, hơn 800 tỷ đồng đã được đầu tư để xây dựng công trình chiến đấu, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình, hạng mục thiết yếu trong khu vực phòng thủ. Đặc biệt, năm 2016 lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng thao trường “3 trong 1” diện tích gần 500ha, làm điểm rút kinh nghiệm trong toàn quân. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được đánh giá ngày càng vững mạnh, rộng khắp, trong đó chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, xử trí các tình huống. Khả năng phối hợp của dân quân thường trực, nhất là dân quân nòng cốt trong ngư dân, biến những con tàu thành cột mốc sống vững vàng trên biển, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền.

Thượng tá Lê Trung Thành - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tích cực làm tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, lực lượng vũ trang cũng tập trung xây dựng các đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Quân khu 5 và UBND tỉnh giao, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng đến xây dựng trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang. Không chỉ giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, ý chí kiên định, vững vàng trước mọi thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; cấp ủy, chỉ huy các cấp còn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong từng cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn quân” - Thượng tá Lê Trung Thành nói