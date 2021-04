Xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 23 phạm nhân

(QNO) - Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù Công an tỉnh vừa họp xét giảm án cho 23 phạm nhân.

Họp xét giảm án cho phạm nhân. Ảnh: HOÀNG VŨ

Trên cơ sở đề nghị giảm án của Trại tạm giam Công an tỉnh và cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, hội đồng họp xét và thống nhất giảm thời hạn chấp hành án phạt tù từ 1 - 5 tháng cho 15 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh, 8 phạm nhân tại nhà tạm giữ công an các huyện. Các phạm nhân này có nhiều tiến bộ trong quá trình chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh xem xét quyết định giảm án nhân dịp 30.4 năm nay.