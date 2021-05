Xử phạt và đưa 3 người nhập cảnh trái phép đi cách ly

Ngăn ngừa nhập cảnh trái phép

07/05/2021 - 08:45

Lực lượng an ninh phối hợp với công an các địa phương, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang tập trung thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh trong đợt cao điểm ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép.