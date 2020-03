Xứng danh đơn vị vững mạnh toàn diện

Hôm nay 19.3, diễn ra Đại hội Đảng bộ Quân sự TP.Tam Kỳ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đảng bộ được chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được LLVT Tam Kỳ hoàn thành xuất sắc hàng năm. Ảnh: X.P

Vững mạnh toàn diện

Hàng năm, Đảng ủy Quân sự TP.Tam Kỳ đều có nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; trong đó, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và liên tục là xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Nhờ đó, một trong những thành quả nổi bật của Đảng bộ Quân sự TP.Tam Kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020 là LLVT địa phương vững mạnh toàn diện.

Điều này thể hiện ở các chỉ số trong 5 năm qua, như tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) đạt 100% chỉ tiêu, huấn luyện quân nhân dự bị đạt 98,5% chỉ tiêu, thường xuyên hiệp đồng nhiệm vụ A2, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu…

Để xây dựng LLVT, tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tham mưu cho chính quyền thành phố tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ và tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên, công dân trong độ tuổi DQTV; xây dựng lực lượng DQTV đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Chia sẻ thêm về việc Đảng bộ Quân sự TP.Tam Kỳ được Quân khu 5 chọn tổ chức đại hội trước, Trung tá Huỳnh Kim Ngọc nói đây là niềm vinh dự của Đảng bộ, Ban CHQS và cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố. Và vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Do đó, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội với tinh thần thiết thực, an toàn, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt hơn 24% (vượt chỉ tiêu); cán bộ ban CHQS xã, phường đều là đảng viên, chỉ huy trưởng đều được cơ cấu vào cấp ủy địa phương. Chất lượng hoạt động của các chi bộ quân sự nhờ đó nâng lên, phát huy tốt vai trò tham mưu cho địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Được đào tạo, huấn luyện bài bản, LLVT thành phố thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn và phối hợp tốt với lực lượng công an, biên phòng, đảm bảo an toàn trong các dịp lễ tết và sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, công tác an ninh thời gian qua được đảm bảo, góp phần xây dựng hình ảnh TP.Tam Kỳ phát triển, văn minh, an toàn và thân thiện.

Xây dựng thế trận vững chắc

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS TP.Tam Kỳ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tam Kỳ cũng giữ vững truyền thống tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu với chất lượng về trình độ học vấn, thanh niên kết nạp đảng trước khi nhập ngũ khá cao. Trong 5 năm qua có 695 thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ, trong đó có 28 thanh niên là đảng viên, 31 thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội.

LLVT thành phố cũng thường xuyên thăm, tặng quà gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; trong đó, ủng hộ sửa chữa và xây mới 3 nhà đồng đội (210 triệu đồng), 13 nhà tình nghĩa (910 triệu đồng). Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Ban CHQS Tam Kỳ đã được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen trong các mặt công tác; đặc biệt, năm 2019 được Quân khu 5 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và Đơn vị Vững mạnh toàn diện.

Trung tá Huỳnh Kim Ngọc - Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Tam Kỳ nói, LLVT thành phố luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Quân sự thành phố và các chi bộ trực thuộc luôn có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 85 - 90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

“Những kết quả vừa qua tiếp tục khẳng định vai trò của LLVT thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” - Trung tá Huỳnh Kim Ngọc khẳng định.