5 tuyệt chiêu giúp bạn giải rượu vô cùng hiệu quả

(QNO) - Bạn hãy bỏ túi ngay những mẹo hay giúp các đức ông chồng giải rượu nhanh chóng mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Nước gừng tươi

Khi say do tác dụng của cồn cơ thể sẽ mất dần sự tỉnh táo và các giác quan, do đó để giảm bớt ảnh hưởng của cồn trong máu, các bạn có thể ăn một vài lát gừng tươi hay uống 1 ly trà gừng ấm. Bởi trong gừng có chứa các chất giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, nhanh chóng đẩy cổn ra khỏi cơ thể thông qua bài tiết giúp giảm say rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, có thể cho thêm vào nước gừng nóng một muỗng mật ong, như vậy sẽ giúp hấp thụ nhanh và giải say rượu.

Nước ép cà chua

Khi say cơ thể không chỉ tích tụ lượng cồn có trong bia rượu mà còn hình thành các độc tố. Để giải rượu bia, bạn có thể uống nước ép trái cây như nước ép cà chua. Vì cà chua giàu vitamin C và glutathione, các dưỡng chất giúp cơ thể ngăn ngừa các độc tố và giảm tình trạng nôn nao.

Ngoài ra, trong cà chua có hàm lượng đường fructose cao, loại đường này cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể, đồng thời chất xơ trong hoa quả còn có tác dụng loại bỏ các độc tố, lượng cồn ra khỏi cơ thể.

Uống khoảng 300 ml nước ép cà chua hoặc nhiều hơn, cơn chóng mặt do uống rượu có thể dần dần biến mất.

Nước cam pha mật ong

Trong nước cam và mật ong có chứa một loại chất đường là fructose. Đây là chất có khả năng tiêu hóa rượu nhanh.

Các chị em vắt 2 quả cam pha cùng với 2 muỗng mật ong, khuấy đều và sử dụng. Có thể sử dụng loại nước này trước khi đi ngủ hoặc sáng sớm sau khi thức dậy để bổ sung nước bị mất.

Trong nước cam và mật ong có chứa đường fructose. Loại đường này có khả năng tiêu hóa rượu nhanh. Chính vì thế, khi say rượu bạn chỉ cần sử dụng một ly nước cam hoặc mật ong rồi hãy ngủ. Khi tỉnh dậy bạn sẽ thấy cơ thể tỉnh táo và dễ chịu hơn nhiều.

Giải rượu nhanh với nước lọc

Sử dụng nước lọc được xem là cách đơn giản nhất để hóa giải các độc tố do bia rượu gây ra. Nó giúp bù đắp lượng nước mà bạn bị mất đi khi uống rượu, đồng thời nước còn giúp pha loãng lượng cồn trong máu giúp bạn đỡ say hơn nhưng tất nhiên là nó không thể làm mất đi lượng cồn trong cơ thể. Bạn nên nhớ, chỉ uống nước lọc chứ không dùng nước tăng lực hay nước ngọt có gas sau khi uống bia, rượu nhé!

Tại sao lại như vậy: Đó là do những loại thức uống có gas, nước ngọt này sẽ làm tăng hàm lượng carbon dioxide trong dạ dày và ruột non, có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc cho cơ thể.