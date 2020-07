6 loại nước ép giàu vitamin tăng sức đề kháng phòng Covid-19

(QNO) - Để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, hãy bổ sung các loại nước ép từ hoa quả và rau củ giàu Vitamin, dưỡng chất có nhiều lợi ích tuyệt vời cho việc tăng cường hệ miễn dịch.

Những loại nước ép giúp tăng sức đề kháng phòng chống dịch Covid-19

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến mới thì việc bảo vệ bản thân, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể lại càng quan trọng.

Một trong những cách bổ sung vitamin, chất khoáng tăng sức đề kháng nhanh nhất chính là uống nước ép trái cây, sinh tố, đồ uống từ rau củ quả. Dưới đây là những loại nước ép trái cây tăng cường hệ thống miễn dịch hiệu quả nhất:

Nước ép cam, bưởi

Các loại quả có múi như cam, quýt, bưởi,...chứa rất nhiều vitamin C có lợi cho sức đề kháng của trẻ. Bên cạnh đó các loại quả này cũng rất dễ chế biến thành nước ép và dễ kiếm trong mùa hè này. Trong cam tươi có nước 87,5%, protit 0,9%, gluxit 8,4%, axit hữu cơ 1,3%, cellulose 1,6%, canxi 34mg%, sắt 23mg%, caroten 0,4mg%, vitamin C 40mg%. Đây là các loại quả giàu vitamin A và vitamin C, hữu ích để mẹ bổ sung cho cả nhà vào mùa hè và thời điểm dịch bệnh hiện nay.

Nước ép đu đủ

Đu đủ chứa lượng vitamin C lên tới 142mg. Bên cạnh đó, chúng cũng chứa rất nhiều vitamin A, B2... Đu đủ cũng là nguồn cung cấp chất xơ và acid folic giúp trẻ phòng táo bón vô cùng hiệu quả. Khi làm nước ép đu đủ, bạn không cần phải cho thêm đường vì bản thân đu đủ đã có vị ngọt dịu rất dễ uống.

Nước ép cà rốt, gừng và nghệ

Nước trái cây với sự kết hợp của ba loại rau củ này sẽ giúp hệ thống miễn dịch tốt hơn và giảm các triệu chứng viêm.

Viêm thường là một phản ứng miễn dịch đối với nhiễm trùng. Nó có thể gây ra các triệu chứng cúm hoặc cảm lạnh như sổ mũi, ho và đau nhức cơ thể. Những người bị viêm khớp dạng thấp nên thường xuyên uống loại nước ép này, vì nghệ và gừng có tác dụng chống viêm.

Nước ép dưa hấu

Dưa hấu là một loại trái cây có nhiều nước, dễ dàng làm nước ép uống hàng ngày. Dưa hấu chứa nhiều vitamin, chất khoáng, nhiều nước, có lượng calo thấp. Dưa hấu không chỉ giúp hệ thống miễn dịch tốt mà còn có thể giúp giảm đau nhức cơ bắp, giảm viêm vì dưa hấu giàu chất chống oxy hóa chống viêm lycopene và vitamin C.

Nước ép kiwi và táo đỏ

Kiwi và táo đỏ đều là nguồn cung cấp vitamin C rất lớn. Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu khi tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn để tránh bệnh.

Trên thực tế, chỉ cần 1 cốc kiwi sẽ cung cấp khoảng 273% lượng cần dùng hàng ngày của bạn. Đồng thời táo đỏ là một nguồn vitamin C lớn. Chúng cũng chứa polyphenol, có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nước ép cải bó xôi (có thể kết hợp thêm với dứa, xoài, lê...)

Trong cải bó xôi (rau bina) có chứa hàm lượng chất sắt, Vitamin C, A cao giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Vitamin K, Canxi tốt cho xương và răng. Ngoài ra, rau Bina còn Vitamin C, E, carotenoid có khả năng chống oxy hóa mạnh và ngăn ngừa sự xuất hiện của các tế bào ung thư trong cơ thể.

Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể thì bạn cũng nên áp dụng lối sống, sinh hoạt lành mạnh để tăng cường hệ thống miễn dịch để phòng chống Covid-19 như:

Hạn chế hút thuốc lá, uống rượu, ăn nhiều trái cây, rau quả, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng, ngủ đủ giấc, thực hiện các bước để tránh nhiễm trùng như rửa tay thường xuyên và nấu thịt kỹ, cố gắng giảm thiểu căng thẳng... là những cách tốt nhất giúp cơ thể khoẻ mạnh, tăng cường hệ thống miễn dịch.

Hy vọng với những công thức mix nước ép rau quả trên đây có thể giúp bạn đọc tự chế biến được cho bản thân và gia đình những loại đồ uống thật thơm ngon và bổ dưỡng, tăng cường sức khỏe trong mùa dịch.