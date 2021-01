Bệnh đổ mồ hôi chân, tay trong những ngày lạnh: Cách điều trị hiệu qủa tại nhà

Việc đổ mồ hôi tay, chân là do hệ thống thần kinh thực vật của cơ thể bị rối loạn. Trong Đông y, tình trạng này do phong thấp gây thoát dương khí ra ngoài, do những đường dây dẫn khí ra các thần kinh ở tay chân bị tắc nghẽn.

Đổ mồ hôi tay, chân là căn bệnh không gây ra nhiều nguy hiểm nhưng lại rất phiền phức, thường gây ra nhiều bất tiện trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Ngoài biện pháp bôi, xoa ngoài da giúp làm giảm mồ hôi tạm thời, người bệnh nên kết hợp những giải pháp trị mồ hôi từ bên trong để có hiệu lực tối ưu và mang lại tác dụng lâu dài.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc uống và bôi da thì người bệnh có thể tận dụng các loại thuốc Đông y có sẵn trong nhà để điều trị chứng đổ mồ hôi tay, chân đạt hiệu quả cao.

Lá lốt

Lá lốt là loại lá dễ kiếm và có nhiều cách sử dụng để trị chứng đổ mồ hôi tay chân. Cách thứ nhất: dùng thân, lá và rễ cây lá lốt rang vàng, hạ thổ, sắc uống trong 7 ngày liền. Sau đó, nghỉ 4 – 5 ngày và tiếp tục sử dụng bài thuốc thêm 1 tuần. Cách thứ hai: nấu nước lá lốt, cho thêm chút muối tinh, ngâm tay trong nước ấm, áp dụng ít nhất một lần trong ngày. Cách thứ 3: chế biến lá lốt thành những món ăn có tác dụng như những vị thuốc như chả lá lốt, thịt rang lá lốt.

Chè xanh

Nước trà xanh còn ấm dùng để ngâm tay, chân không những giúp bạn có một làn da tay mịn màng, tinh thần sảng khoái mà còn hạn chế mồ hôi chân, tay tiết ra. Giống như lá lốt, trà xanh không khó kiếm, khi được hãm ra để uống có tác dụng thanh lọc cơ thể, giúp giảm cân, hỗ trợ việc “xử lý”” chứng đổ mồ hôi tay, chân từ bên trong. Ngoài ra, nước trà xanh dùng để ngâm tay, chân cũng sẽ hỗ trợ giảm tăng tiết mồ hôi từ bên ngoài.

Ngải cứu

Vào mùa lạnh, bạn cho cây ngải cứu vào bát, đốt rồi hơ tay, chân vào hơi nóng bốc lên. Tinh dầu ngải cứu sẽ có tác dụng làm ấm tay, chân và hạn chế tình trạng hư hàn – nguyên nhân chính gây chứng đổ mồ hôi tay chân. Bên cạnh đó, ngải cứu còn có tác dụng chữa các chứng bệnh về tiêu hóa, thần kinh, bệnh ngoài da và những rắc rối về “nguyệt san”.

Lá dâu tằm

Những lá dâu tằm tươi xanh, đun sôi làm nước uống rất tốt cho việc điều trị đổ mồ hôi tay, chân. Có thể kết hợp với lá lốt, hạt sen, đường kính để tạo thành một loại thức uống dễ uống. Không chỉ lá, cành cây dâu kết hợp với cỏ xước, cây mắc cỡ sắc lên uống cũng có tác dụng trong điều trị đổ mồ hôi tay, chân.

Muối hạt

Dùng muối hạt hòa tan vào nước ấm dùng để ngâm ngập bàn tay và bàn chân. Ngoài ra, bạn có thể rang muối trên chảo nóng rồi hơ, xông chân, tay hay gói muối hạt vào một tấm vải sạch rồi đem chườm vào chân, tay. Ba cách này đều có thể giúp bạn trị dần chứng đổ mồ hôi chân, tay.

Hoàng kỳ

Hoàng kỳ là một loại thảo dược được sử dụng từ rất lâu đời trong y học cổ truyền để trị bệnh mồ hôi nhiều. Vị thuốc này giúp hạn chế tăng tiết mồ hôi một cách mất kiểm soát, tăng cường sức khỏe cho làn da. Chiết xuất từ hoàng kỳ còn có khả năng giúp làm giảm hẳn chứng đổ mồ hôi tay chân nhiều và cải thiện tâm trạng theo chiều hướng tích cực.

Thiên môn đông

Thiên môn đông có tác dụng dưỡng âm, cấp nước giúp thanh nhiệt, bổ sung tân dịch cho cơ thể, giảm tình trạng mệt mỏi, điện giải qua mồ hôi. Một số nghiên cứu còn cho thấy, thiên môn đông sẽ làm dịu tình trạng hưng phấn quá mức của hệ thần kinh giao cảm - nguyên nhân khiến tay chân bạn đổ mồ hôi liên tục và mất kiểm soát.

Sơn thù du

Sơn thù du là một loại thảo dược có tính “ổn định và liên kết”, được sử dụng chủ yếu để giảm nhẹ tình trạng cơ thể tăng bài tiết bất thường, se nhỏ lỗ chân lông, điều hòa bài tiết tuyến mồ hôi, ngăn không cho các bệnh ngoài da xuất hiện khi bạn đổ mồ quá nhiều.

Luôn giữ ấm lòng bàn tay, bàn chân; tránh kích động mạnh đến hệ thần kinh, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý kết hợp điều độ với những liệu pháp tự nhiên sẽ giúp bạn điều trị chứng đổ mồ hôi tay, chân hiệu quả nhất.