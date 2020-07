Cảnh báo dung dịch rửa tay chứa chất nguy hiểm

(QNO) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cảnh báo về các sản phẩm khử trùng, do một công ty Mexico sản xuất. Theo đó, những sản phẩm này chứa methanol, có thể gây chết người khi hấp thụ qua da hoặc đường miệng.

Ảnh minh họa.

Cảnh báo áp dụng đối với 9 sản phẩm khử trùng tay do công ty mang tên gọi là Eskbiochem sản xuất, theo một tuyên bố từ FDA.

FDA cho biết, đã tìm thấy methanol trong các mẫu được lấy từ một số sản phẩm của công ty. Tiếp xúc với methanol có thể gây buồn nôn, nhức đầu, mờ mắt, mù vĩnh viễn, co giật, hôn mê, tổn thương vĩnh viễn đến hệ thần kinh hoặc thậm chí tử vong.

Theo các chuyên gia, cồn ethanol là một trong những thành phần chính của dung dịch rửa tay khô, giúp việc sát khuẩn nhanh và tiện lợi. Việc dùng cồn methanol vào thành phần dung dịch thay cho ethanol sẽ gây tác dụng ngược mà thậm chí nguy hiểm cho người dùng. Các chuyên gia khuyến cáo cồn methanol trong nước rửa tay rất khó để nhận biết vì vậy người dân cần tìm nguồn mua bảo đảm, tìm hiểu kỹ trước khi mua. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh mặt hàng này cũng cần kiểm tra xem sản phẩm có giấy chứng nhận đầy đủ trước khi đưa vào lưu hành.

Mọi người có nguy cơ bị ngộ độc methanol nếu sử dụng chất này có trong dung dịch rửa tay, nhưng khả năng ngộ độc cao nhất xảy ra khi nuốt phải methanol dù là vô tình (giả sử như có trẻ em nghịch ngợm nuốt phải) hay cố ý (trong trường hợp có thanh thiếu niên hoặc người trưởng thành cố tình uống sản phẩm để thay thế cho chất có cồn).

Những sản phẩm được FDA đưa vào danh sách cảnh báo bao gồm All-Clean Hand Sanitizer, Esk Biochem Hand Sanitizer, CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer, Lavar 70 Gel Hand Sanitizer, The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer, Saniderm Advanced Hand Sanitizer và three varieties of CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer.

Người tiêu dùng đã mua những sản phẩm này nên ngừng sử dụng và vứt bỏ chúng ngay lập tức. Những người đã tiếp xúc với các sản phẩm này nên đi điều trị y tế, FDA cảnh báo.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu Eskbiochem loại bỏ ngay các sản phẩm được nêu tên khỏi thị trường. Tuy nhiên, công ty này vẫn chưa có bất cứ động thái nào loại bỏ những sản phẩm có nguy cơ gây hại đến người tiêu dùng.

Để được bán trên thị trường dưới dạng chất khử trùng tay, một sản phẩm nên chứa cồn ethyl (còn gọi là ethanol), rượu isopropyl (isopropanol) hoặc benzalkonium clorua là thành phần hoạt động.

Methanol là một loại rượu, nhưng nó cực độc, được tìm thấy trong các sản phẩm như chất chống đông và nhiên liệu xe đua.

Cơ thể chuyển hóa methanol thành một hợp chất gọi là axit formic, rất độc cho tế bào trong cơ thể. Tiêu thụ qua đường miệng ít nhất 2 muỗng canh (30 ml) metanol có thể gây tử vong cho trẻ em và 60 đến 240 ml có thể gây tử vong cho người lớn.

Trước đây, một số người đã bị nhiễm độc methanol sau khi cố gắng tự sản xuất rượu hoặc uống rượu được sản xuất bất hợp pháp.