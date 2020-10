Điều gì xảy ra khi bạn ăn trứng mỗi ngày?

(QNO) - Trứng chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu - nhưng chúng cũng có tác động liên quan đến cholesterol.

Trứng là một thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và là nguồn cung cấp cả protein và chất béo. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Vì vậy, đây là những gì các chuyên gia muốn bạn biết về những tác động có thể xảy ra với cơ thể khi bạn ăn trứng mỗi ngày.

1. Cảm thấy tràn đầy sinh lực

Sean Allt, huấn luyện viên (HLV) dinh dưỡng tại Innovative Fitness (Mỹ), cho biết: Do thành phần dinh dưỡng của chúng, trứng có thể là một nguồn năng lượng giải phóng chậm tuyệt vời. Sự kết hợp của protein và chất béo, tương đối chậm tiêu hóa khi so sánh với carbohydrate, kết hợp với B12 trong trứng, giúp cung cấp nguồn năng lượng ổn định trong vài giờ sau khi ăn, theo Eat This, Not That!

2. Tăng cường hệ thống miễn dịch

HLV dinh dưỡng Allt cho biết: Trứng hoàn toàn có thể được bao gồm như một phần của chế độ ăn uống cân bằng để cung cấp cho cơ thể chúng ta sự đa dạng dinh dưỡng cần thiết để hệ miễn dịch của chúng ta có cơ hội tốt nhất chống lại các bệnh tật khác nhau.

HLV Allt nói thêm rằng trứng có một hàm lượng đáng kể các vitamin A, D và E, tất cả đều là chìa khóa để duy trì chức năng hệ thống miễn dịch thích hợp.

3. Có thể tốt cho não

Một số chất dinh dưỡng được tìm thấy trong trứng đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho bộ não của bạn luôn hoạt động tốt.

Chuyên gia dinh dưỡng tại SuperDuperNosystem.com Paul Claybrook lưu ý rằng trứng có nhiều choline, một chất dinh dưỡng cần thiết cho cấu trúc và chức năng của não. Trứng cũng là một nguồn cung cấp a xít béo omega-3 dồi dào, chứa từ 100 đến 500 mg mỗi quả trứng, tùy thuộc vào nhãn hiệu, theo Eat This, Not That!

Theo chuyên gia Claybrook, những chất béo quan trọng này có thể tăng cường chức năng của não. Một quả trứng cũng chứa 46% giá trị vitamin B12 được khuyến nghị hằng ngày.

4. Có thể giảm viêm

Bạn có biết rằng những a xít béo omega-3 này không chỉ có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mà còn giảm viêm trong cơ thể? Chuyên gia Claybrook chỉ ra rằng trứng có một lượng đáng kể các chất béo lành mạnh này và cho rằng tình trạng viêm mạn tính không được kiểm soát có thể dẫn đến bệnh tim, viêm khớp và thậm chí là bệnh Alzheimer.

5. Cholesterol của bạn có thể cải thiện

Ông Claybrook khẳng định rằng trứng thực sự có thể cải thiện cholesterol của bạn.

Ông nói: Cholesterol là một thành phần cấu trúc thiết yếu của mọi tế bào trong cơ thể bạn. Nhiều năm trước, luận điểm phổ biến là ăn cholesterol sẽ làm tăng cholesterol trong máu của bạn một cách tự nhiên. Hóa ra gan của bạn tạo ra cholesterol dựa trên lượng bạn ăn, vì vậy bạn không thể thay đổi mức cholesterol của mình thông qua chế độ ăn một cách hiệu quả.

Hai loại cholesterol chính là HDL và LDL. HDL được gọi là cholesterol "tốt" vì nó có thể giúp cơ thể bạn loại bỏ cholesterol bằng cách vận chuyển nó đến gan của bạn. LDL thường được gọi là cholesterol "xấu" vì nó mang cholesterol đến động mạch của bạn, nơi nó có thể tích tụ trong thành động mạch và cuối cùng dẫn đến xơ vữa động mạch.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trứng luôn làm tăng HDL, loại cholesterol "tốt". Hơn nữa, một nghiên cứu cho thấy trứng không ảnh hưởng đến mức cholesterol LDL ở 70% người; 30% còn lại được gọi là những người phản ứng cao, chỉ thấy cholesterol LDL tăng nhẹ.

HLV Allt giải thích: Đã có một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trứng và mức cholesterol tổng thể. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào cho thấy sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những người khỏe mạnh, theo Eat This, Not That!

6. Tốt cho làn da và mái tóc

Trứng là một nguồn cung cấp dồi dào cả protein và biotin - cả hai đều thúc đẩy sự phát triển của tóc. Vì vậy, thật an toàn khi nói rằng ăn trứng mỗi ngày có thể giúp bạn có được mái tóc dài và chắc khỏe hơn.

Không chỉ vậy, chuyên gia Claybrook còn chỉ ra rằng trứng rất giàu chất chống ô xy hóa, giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào, từ đó gây ra các dấu hiệu lão hóa.

7. Có thể dễ dàng giảm cân hơn

HLV Allt giải thích: Trứng là một thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và là nguồn cung cấp cả protein và chất béo. Chúng có thể giúp mang lại cảm giác hài lòng từ một bữa ăn sẽ kéo dài hơn so với khi bạn tiêu thụ ít chất đạm và chất béo và do đó có thể giúp kiểm soát lượng calo tổng thể hằng ngày của bạn, theo Eat This, Not That!

Trứng cũng chứa choline, chất có liên quan đến nhiều quá trình trao đổi chất, bao gồm phá vỡ chất béo để nó có thể được sử dụng như một nguồn năng lượng.

Danh sách những điều tuyệt vời từ ăn trứng còn nhiều. Theo chuyên gia Allt, trứng cũng là một nguồn cung cấp vitamin A đáng kinh ngạc - có liên quan đến việc chữa lành vết thương, sức khỏe của mắt và thậm chí có thể giúp giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư. Trứng nguyên quả cũng là nguồn cung cấp canxi và vitamin D dồi dào, giúp duy trì xương chắc khỏe. Vitamin D có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc một số rối loạn tâm trạng, chẳng hạn như rối loạn tâm lý theo mùa.

Hãy nhớ rằng trứng ảnh hưởng đến cholesterol trong máu có thể khác nhau ở mỗi người.

Lưu ý quan trọng

Trừ phi bạn bị bệnh tim hoặc tiểu đường, các chuyên gia đồng ý rằng ăn trứng mỗi ngày là hoàn toàn an toàn.

Chuyên gia Allt cho biết thêm: Nếu bạn bị bệnh tiểu đường và lo lắng về những tác động tiêu cực có thể xảy ra của việc ăn trứng, thì việc hạn chế ăn hằng tuần ở mức sáu quả trứng hoặc ít hơn sẽ giúp bạn khá tốt. Tuy nhiên, tôi luôn khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ chăm sóc chính của mình. Nếu bạn đang khỏe mạnh, trứng dường như không gây ra bất kỳ rủi ro sức khỏe nào, theo Eat This, Not That!