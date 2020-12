Mắt bị ngứa, đỏ vì sao?

(QNO) - Tình trạng mắt bị ngứa đỏ (không phải do đau mắt) khá thường gặp và ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và sinh hoạt của mỗi người. Việc tìm ra nguyên nhân của tình trạng này giúp người bệnh phòng ngừa hiệu quả.

Khô mắt là 1 nguyên nhân gây ngứa mắt.

Dị ứng theo mùa

Chất gây dị ứng như phấn hoa và cỏ có thể gây sưng và viêm mắt, có thể dẫn đến mẩn đỏ. Dị ứng cũng có xu hướng làm cho đôi mắt bị ngứa, khiến bạn dụi mắt tạo ra viêm nhiều hơn và mẩn đỏ.

Viêm bờ mi

Viêm bờ mi gây ngứa, đỏ, chảy nước mắt, bề mặt nhãn cầu sưng, khô. Viêm bờ mi gây nhiều khó chịu cho bệnh nhân, việc điều trị có khi rất dai dẳng vì xác định nguyên nhân thường khó có thể chính xác hoàn toàn hoặc là do nhiều nguyên nhân cùng gây nên. Có 3 kiểu viêm bờ mi mắt như sau:

Viêm bờ mi mắt do tụ cầu: Đây là loại viêm bờ mi mắt hay gặp nhất, nhiễm Staphylococcus aureus ở mi mắt gây viêm mi, kết mạc và giác mạc. Gặp ở nữ giới (80%) và những người trẻ. Bệnh nhân thấy cảm giác nóng, ngứa và rát da, đặc biệt vào buổi sáng, hai mi mắt dính vào nhau.

Viêm ở phần trước mi: Viêm bờ mi vùng góc mắt với đặc điểm đỏ, ướt, nứt nẻ và đóng vảy ở góc ngoài, góc trong hoặc cả hai góc mắt (toét mắt) thường kèm viêm kết mạc nhú gai, đôi khi có tiết tố nhày mủ và tiết tố dính. Có loét và xuất huyết bờ mi.

Viêm mạn tính điển hình: có những vảy cứng, giòn ở gốc lông mi, bằng mắt thường đôi khi chỉ thấy những vảy trắng. Khám bờ mi bằng sinh hiển vi thấy vảy cứng bao quanh mỗi lông mi.

Khô mắt

Khô mắt là tình trạng lớp phim nước mắt bị tổn thương, do lượng nước mắt tiết ra không đủ hoặc do tốc độ bốc hơi nhanh, gây tổn thương bề mặt nhãn cầu và gây cảm giác khó chịu trong mắt. Phim nước mắt vừa có vai trò làm ẩm bề mặt giác mạc, kết mạc và bôi trơn mi mắt, đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho biểu mô, giúp bề mặt giác mạc luôn trơn láng... Do đó có tác dụng làm mắt trong suốt đồng thời đẩy những chất lạ bám vào mắt trôi đi.

Khi bị khô mắt, bạn sẽ cảm giác khó chịu, khô, ngứa, rát bỏng, có dị vật trong mắt, nhìn mờ, nhạy cảm với ánh sáng, mắt đỏ, tăng tiết nhầy, chảy nước mắt... Khi mắt bạn có những triệu chứng trên, nên đi khám để được bác sĩ chuyên khoa mắt chẩn đoán và xác định chính xác tình trạng khô mắt.

Giải pháp: Sử dụng nước mắt nhân tạo và tránh thuốc nhỏ mắt để giúp mắt được bôi trơn và giảm ngứa. Ngoài ra, uống sữa, bổ sung dinh dưỡng tốt cho mắt bằng việc ăn các thức ăn chứa nhiều vitamin A như rau cải xanh, cà rốt, gan cá, thịt bò...và đừng quên giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tránh bụi bặm...

Kính áp tròng

Việc đeo kính áp tròng hàng ngày cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đôi mắt của bạn. Đeo kính áp tròng lâu ngày sẽ dẫn đến ngứa mắt, tăng nguy cơ phát triển bệnh khô mắt, dị ứng khiến đôi mắt nhạy cảm, đỏ và ngứa.

Kính áp tròng là loại kính đặc biệt được đeo trực tiếp lên đồng tử mắt. Chính vì vậy mà vấn đề vệ sinh kính áp tròng được đặt lên hàng đầu, bởi chỉ cần để kính áp tròng bị bẩn, nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt của bạn. Đối với những người sử dụng kính áp tròng, ký sinh trùng Acanthamoeba là kẻ thù tiềm ẩn. Loại ký sinh trùng nhỏ bé này khi xuất hiện ở kính áp tròng và được gắn lên mắt người, chúng có khả năng ăn mòn giác mạc và sinh sôi nảy nở khó kiểm soát. Dưới sự tấn công của chúng, mắt chúng ta dễ gặp các triệu chứng như ngứa rát, nhìn mờ, đau mắt, chảy nước mắt, sưng phồng mí,... Nghiêm trọng hơn, chúng có thể làm giảm thị lực và dẫn đến mù lòa.

Nước hồ bơi

Chất clo trong nước hồ bơi gây khô mắt dẫn đến mẩn đỏ, ngứa mắt. Để làm sạch nước, các bể bơi thường sử dụng hoạt chất clo. Clo là một chất khử trùng thông thường, các hợp chất clo được sử dụng trong các bể bơi để giữ sạch sẽ và vệ sinh. Những bể bơi không được tẩy trùng kỹ sẽ là môi trường sống cho rất nhiều các loại khuẩn như Cryptosporidium - nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở người hay khuẩn Chlamydia Trachomatis - hung thủ của viêm kết mạc ở mắt. Nhưng bể bơi chứa quá nhiều clo lại gây kích ứng da, mắt và một số tác hại nguy hiểm khác.

Khi thấy tình trạng ngứa, đỏ mắt kéo dài, cần đi khám chuyên khoa để được điều trị, không tự ý dùng thuốc tra nhỏ mắt, khiến tình trạng bệnh nặng hơn và ngày càng khó chữa.