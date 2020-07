Mẹo ăn khuya thả ga mà vẫn không tăng cân

(QNO) - Bạn hay thức khuya và thích ăn đêm, nhưng lo ngại cân nặng sẽ tăng vù vù. Vậy bạn hãy làm theo những mẹo nhỏ dưới đây, chắc chắn bạn sẽ hài lòng.

Nếu biết cách, bạn có thể ăn khuya thả ga mà không lo tăng cân.

Ăn nhẹ trước bữa tối

Dùng bữa ăn nhẹ chứa protein, chất xơ vào buổi chiều sẽ giúp kiềm chế cơn đói, vì vậy bạn sẽ không cảm thấy đói hoặc bớt cồn cào vào bữa tối nữa. Lựa chọn những đồ ăn ít calo cho bữa ăn nhẹ này bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, pho mát ít béo, một cốc sữa chua, táo, lê hoặc bơ đậu phộng.

Việc ăn nhẹ và cung cấp ít năng lượng vào bữa tối sẽ bù cho lượng thức ăn mà bạn sẽ tiếp tục dung nạp vào buổi khuya.

Uống nước hoặc trà trước bữa ăn

Trước khi dùng bữa ăn khuya bạn có thể uống một cốc nước lạnh hoặc nhâm nhi một tách trà thảo dược. Sau đó chờ vài phút để xem bụng còn đói không. Rất có thể chỉ vì cơ thể mất nước khiến bạn có cảm giác cồn cào như đói bụng.

Bổ sung sữa chua

Trong sữa chua có rất nhiều vi sinh vật có lợi, có thể thúc đẩy sự phân giải mỡ, có hiệu quả bất ngờ với việc làm gọn thân hình, đặc biệt là giúp đỡ việc tiêu trừ mỡ thừa ở phần thân dưới. Không chỉ vậy, các vi sinh vật có lợi trong sữa chua còn có thể điều tiết cân bằng vi sinh vật trong đường ruột, loại bỏ các vi sinh vật có hại, thúc đẩy quá trình bài tiết độc tố, nâng cao khả năng miễn dịch, phát huy hiệu quả giải độc và thanh lọc cơ thể.

Thật ra, việc tăng cân không hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm ban ngày hay ban đêm, mà tùy thuộc vào tổng lượng calorie được nạp vào cơ thể và lượng calorie bị tiêu hao. Tuy nhiên, do ăn khuya nhưng ít vận động nên cần cách một khoảng thời gian trước khi ngủ để cơ thể kịp tiêu hao năng lượng. Vì thế, hãy ăn trước khi “dự định” đi ngủ khoảng một giờ, không nên ăn xong đi ngủ ngay.

Những thực phẩm nên chọn để ăn khuya

Khoai tây có thể xem là thức ăn giảm béo có nhiều chất dinh dưỡng nhất. Không chỉ vậy, lượng nhiệt trong khoai tây cũng rất thấp (thấp hơn 21% so với cơm trắng). Khoai tây chứa rất nhiều chất xơ mềm, có thể tạo cảm giác no rất cao ( gấp 3 lần so với bánh mì, gấp 6 lần so với cơm trắng).

Trước khi ngủ ăn một chút khoai tây không những không bị tăng cân mà còn giúp bạn ngủ sâu hơn, do trong khoai tây có rất nhiều các chất mang tính kiềm. Tuy nhiên, bạn chỉ nên hấp, luộc hoặc làm thành khoai tây nghiền chứ không nên ăn khoai tây chiên ở thời điểm này.

Các loại đậu: Đậu là nguồn cung cấp protein dồi dào, chứa nhiều xơ, đa dạng trong chế biến, giúp no lâu.

Các loại hạt: Hạnh nhân, đậu phộng, hạt dẻ, hạt điều… vừa giàu chất chống oxy hóa, vừa nhiều chất xơ khiến no lâu. Ngoài ra, còn giúp điều hòa lượng đường trong máu và sản xuất hormone hạn chế sự thèm ăn

Rau củ và trái cây: Chứa nhiều nước, vitamin, khoáng chất và chất xơ tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, ăn khuya thì cần hạn chế trái cây chua và rau củ tươi, hãy nấu chín hoặc dùng bột rau quả thay thế. Chuối, táo, nho, bắp, khoai lang là những thực phẩm lý tưởng.

Sữa: Sữa cung cấp tryptophan, một axít amin giúp ngủ ngon, ngoài ra trong sữa còn chứa canxi và vitamin D tăng cường sức khỏe cho xương. Bên cạnh đó, những sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai cũng tốt cho sức khỏe nhưng nên chọn loại không béo.

Nước: Khát nước thường cũng gây ra cơn đói giả, vì vậy nên uống một hoặc hai ly nước lọc để giảm khát và dịu cảm giác đói bụng, đợi khoảng 10 phút nếu bụng vẫn cồn cào thì mới ăn thêm thức ăn khác.

Trứng gà: Trứng giàu đạm nên bổ sung nhiều dinh dưỡng nhưng lại ít calorie, ăn trứng no lâu, không làm tăng cân mà còn giúp hệ thần kinh hoạt động tốt. Cách ăn hiệu quả nhất là luộc chín.