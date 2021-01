Mẹo chữa hóc xương cá tức thì bạn nên "dắt lưng" phòng khi cần

(QNO) - Hóc xương cá là tai nạn mà đôi khi không may bạn có thể gặp phải. Nhưng không phải ai cũng biết cần làm gì trong tình huống này.

Ảnh minh họa.

Cá là một loại thực phẩm rất phổ biến, có rất là nhiều các món ngon được chế biến từ cá do độ tươi ngon và bổ dưỡng mà nó đã đem lại. Tuy nhiên, khó tránh khỏi những tình huống mắc xương cá ở cổ họng khi bạn ăn, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Đây là một tai nạn thường gặp.

Bị hóc xương cá sẽ gây ra nhiều hậu quả như bị trầy cổ họng gây chảy máu. Nếu bạn nuốt phải xương sắc dài vào bụng có thể dẫn đến tình trạng thủng dạ dày, thực quản, và gây ra xuất huyết. Do đó, xử lý ngay khi bạn nuốt phải xương cá là điều vô cùng cần thiết. Để xử lý đúng cách khi bị hóc xương cá bạn có thể làm theo những mẹo sau.

Nhét tỏi vào lỗ mũi

Tỏi là một gia vị có sẵn trong bếp nhà bạn, cho nên rất dễ kiếm và không tốn quá nhiều thời gian. Khi bị hóc xương cá, bạn nhanh chóc bóc vỏ tỏi ra, và xác định xem mình bị hóc xương bên nào, trái hay phải. Ví dụ nếu bạn bị hóc xương bên bên trái, bạn sẽ nhét một nhánh tỏi vào lỗ mũi bên phải và sau đó hãy bịt lỗ mũi bên trái lại và thở đều bằng miệng.

Khoảng 2 hoặc 3 phút, hoặc ít hơn bạn sẽ hắt hơi và nôn ra, khi đó xương cá sẽ từ đó mà theo ra ngoài. Làm ngược lại với lỡ mũi bên trái nên bạn bị hóc xương bên phải.

Vỏ cam

Bạn cũng có thể chữa hóc xương cá bằng cách nuốt vỏ cam. Trong vỏ cam có hoạt chất khiến xương cá mềm ra và theo nước bọt rơi xuống dạ dày. Cho nên, khi bị hóc xương, bạn ngậm một miếng cam một hồi cho các chất trong vỏ cam tan ra trong miệng, sau đó nuốt vỏ cam đó. Lưu ý chỉ nên lấy vỏ cam nhỏ để tránh bị mắc nghẹn.

Vitamin C

Vitamin C có trong vỏ cam cho nên chúng có tác dụng giống như vỏ cam là sẽ làm mềm xương cá. Do đó nếu không có vỏ cam, hoặc bạn không chịu được vị hăng của vỏ cam, bạn có thể thay bằng một viên vitamin C.

Sau vài phút, xương cá sẽ mềm ra và biến mất sau khi ngậm vitamin C. Tác dụng của vitamin C không chỉ làm cho xương mềm ra mà còn giúp giảm đau , kháng viêm bởi các vết thương do xương cá để lại.

Cơm

Nuốt cơm nóng là một trong những mẹo khá hiệu quả khi áp dụng vào trường hợp hóc xương cá. Cách sử dụng này chỉ nên thực hiện khi người bị hóc xương dăm, nhỏ và mềm. Việc nuốt cơm nóng sẽ giúp xương dăm dính vào cơm, dễ dàng trôi xuống dạ dày của người bị hóc xương.

Tuy nhiên, tuyệt đối không làm cách thức này nếu gặp phải xương cá to, dài hoặc sắc nhọn. Điều này khá nguy hiểm bởi có thể xương dễ dàng đâm thủng vào mạch máu.

Xác rau má

Cũng giống như cách thức trên, một mẹo khác cũng được phổ biến để điều trị việc hóc xương cá là nuốt xác rau má. Rau má cũng giống như cơm, khi nhai sơ rồi nuốt chửng sẽ có tác dụng chữa nhanh việc hóc xương cá.

Lưu ý là khi sử dụng phương pháp này, nhất là với trẻ nhỏ cần nhai rau má kỹ hơn một chút trước khi nuốt.