Mẹo xử trí hóc xương cá cực đơn giản tại nhà mà không phải gặp bác sĩ

(QNO) - Hóc xương cá là một tai nạn khá phổ biến. Để xử trí khi gặp phải tình huống này, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ dưới đây.

Ảnh minh họa

Mẹo bảo quản trái cây tươi lâu hơn cho từng loại, ai cũng nên biết / Mẹo hay từ tỏi khiến ai cũng phải "tròn mắt" bất ngờ

Những điều cần chú ý khi bị hóc xương

Khi bị hóc xương cá, bạn nên bình tĩnh. Không dùng tay móc họng để lấy xương ra, điều này có thể làm tổn thương thực quản, khiến xương cắm sâu hơn.

Dân gian thường truyền nhau rằng khi bị hóc xương cá nên ăn ngay một miếng cơm nguội để xương theo đó trôi xuống. Tuy nhiên, các làm này không đúng và khiến người bị học xương đối mặt với nhiều rủi ro. Xương cá có thể bị cắm sâu hơi vào họng hoặc đi vào dạ dày, làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Trong trường hợp xương cá to và sắc nhọn, tốt nhất bạn nên gặp bác sĩ để được xử lý kịp thời.

Một số mẹo trị hóc xương tại nhà

Ngậm và nuốt vỏ cam hay vỏ chanh

Khi bị hóc xương cá, hãy lấy một miếng vỏ cam hoặc chanh và ngậm trong miệng. Tinh chất từ vỏ cam/chanh sẽ làm xương cá mềm và tan ra, giúp bạn bớt đau đớn.

Dùng một viên vitamin C

Vitamin C có tác dụng tương tự vỏ cam, chanh. Do đó, nếu trong nhà không có cam, chanh, bạn có thể ngậm một viên vitamin C để thay thế. Sau vài phút, xương cá sẽ tiêu biến.

Ngoài ra, vitamin C còn có công dụng giảm đau, kháng viêm rất tốt cho vùng thực quản bị hóc xương cá tránh được sự tổn thương.

Uống nước có ga

Uống các loại soda và nước ngọt có gas sẽ khiến dạ dày giải phóng khi ra bên ngoài. Khí này giúp phân hủy xương và tạo áp lực làm xương bong tróc khi cắm vào niêm mạc.

Tỏi

Hãy xác định xem mình bị hóc xương bên nào. Nếu hóc bên phải thì nhét tỏi vào mũi trái và ngược lại. Sau đó, hãy bịt mũi bên phải và thở bằng miệng trong khoảng 2-3 phút. Khi đó bạn sẽ hắt hơi và nôn ra. Xương cá nhờ đó cũng được đẩy ra ngoài.

Trường hợp trẻ nhỏ bị hóc xương

Khi phát hiện trẻ hóc xương, phụ huynh cần bình tĩnh. Bước đầu tiên là cho trẻ ngừng ăn rồi trấn an tinh thần bé. Trẻ hóc xương thường có biểu hiện quấy khóc. Khi đó, bố mẹ cần dỗ cho bé nín để tránh xương cá bị mắc kẹt sâu hơn. Sau đó, yêu cầu bé há miệng và dùng đèn pin để soi xem xương cá có mắc ở cổ họng hay không. Nếu nhìn thấy xương cá, phụ huynh cần dùng kẹp y tết để gắp xương ra.

Sau khi đã lấy được xương, cho bé uống nước vài lần. Nếu bé không còn cảm thấy đau nghĩa là đã hết hóc xương. Trong trường hợp trẻ kêu đau nhưng không nhìn thấy xương cá, bố mẹ nên đưa bé đến bệnh viện để được xỷ lý kịp thời.