Nhận biết sớm nhiễm trùng mắt, phòng biến chứng

(QNO) - Nhiễm trùng mắt có thể do dị ứng, các vi sinh vật khác và xảy ra ở một hay cả 2 mắt, nếu không chữa trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến khả năng thị lực.

Các loại nhiễm trùng mắt thường gặp.

Các bệnh nhiễm trùng mắt thường gặp

Viêm kết mạc: Viêm kết mạc hay mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao. Có 2 loại viêm kết mạc, một là do vi khuẩn và 2 là do virus, cả 2 loại đều thường lây lan do tay tiếp xúc với mắt hoặc dùng chung vật dụng như gối hoặc mỹ phẩm trang điểm mắt.

Bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị viêm kết mạc do vi khuẩn, tuy nhiên kháng sinh không có tác dụng trong việc điều trị viêm kết mạc do virus. Viêm kết mạc do virus thường phát triển và tự khỏi, thông thường mất khoảng 2-3 tuần. Cách tốt nhất để điều trị bệnh mắt đỏ một cách tự nhiên là điều trị triệu chứng.

Khi mắt bị viêm do đau mắt đỏ do virus hoặc vi khuẩn, nên liên hệ với bác sĩ càng sớm càng tốt. Các triệu chứng mắt đỏ thường sẽ hết trong vài ngày, nhưng chúng không kéo dài hơn 1 tuần. Nếu các triệu chứng kéo dài hơn 1 tuần, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức để được điều trị kháng sinh.

Lẹo mắt: là những đốm sưng đỏ trên hoặc gần mí mắt, thường chứa mủ. Lẹo mắt xuất hiện khi tuyến dầu trên mí mắt bị nhiễm trùng, thường là do vi khuẩn Staphylococcus. Có 2 loại lẹo mắt: loại Hordeolum, gây nhiễm trùng tuyến mồ hôi hoặc tuyến bã nhờn trên mí mắt; Loại Chalazion, thường gây nhiễm trùng tuyến nhờn (Meibomian) trên mí mắt. Lẹo mắt thường tự khỏi nhưng sẽ gây đau trong thời gian bệnh.

Khi bị lẹo mắt, có thể dùng gạc mềm thấm nước ấm đắp lên mắt, hoặc xông hơi thường xuyên. Khi chỗ sưng đã nhọn đầu, có thể nhổ sợi lông có chân bị nhiễm trùng, ép nhẹ cho mủ chảy ra sẽ giúp người bệnh giảm sưng đau. Có thể cho dùng thuốc kháng sinh nhỏ mắt như chloramphenicol nếu thấy cần thiết.

Viêm bờ mi: là tình trạng viêm mạn tính 1 hoặc 2 bên mí mắt. Bệnh không lây nhiễm và thường là do nhiễm khuẩn (Staphylococcal) hoặc bệnh về da trong thời gian dài như gàu hoặc chứng đỏ mặt. Bệnh cũng có thể là do tiết dầu nhiều trên mí mắt dẫn đến nhiễm khuẩn. Có 2 loại viêm bờ mi chính là viêm phía trước (ảnh hưởng đến mép ngoài mí mắt) và viêm phía sau (ảnh hưởng đến bên trong mí mắt).

Không có thuốc điều trị viêm bờ mi, vì vậy cách tốt nhất là điều trị triệu chứng để giảm đau và kích ứng: chườm khăn ấm. Nhúng ướt lại khăn sau mỗi 5-10 phút, chườm ấm nhiều lần mỗi ngày; Nhẹ nhàng rửa sạch mí để loại bỏ vảy đóng quanh mí mắt; Tránh đeo kính áp tròng và trang điểm mắt khi bị viêm bờ mi; Massage tuyến mí mắt khi cần thiết để kích thích tiết dầu thừa. Luôn rửa tay sạch trước và sau khi chạm vào mắt.

Viêm giác mạc: Khi giác mạc bị trầy và nhiễm trùng gây phản ứng viêm. Đây là một bệnh rất nguy hiểm vì có thể để lại những di chứng vĩnh viễn như sẹo giác mạc, lồi mắt cua, teo nhãn, thậm chí là đánh mất một phần hoặc toàn bộ thị lực.

Các nguyên nhân gây viêm giác mạc bao gồm: Viêm giác mạc nông: tác nhân chủ yếu do virus như Herpes, Zona, Adenovirus. Hoặc do sự rối loạn sự chế tiết nước mắt (khô mắt), hở mi, nhiễm độc; Viêm giác mạc sâu: tác nhân gây bệnh thường theo đường máu, có thể do lao, giang mai, phong, virus…; Viêm giác mạc sợi: thường do bệnh nhân bị khô mắt có thể do tiêu hao nhiều nước mắt (thường xuyên thức đêm, mất ngủ, mắt nhắm không kín do liệt VII, hở mi…), do không sản xuất đủ nước mắt (thiếu vitamin A, dị ứng thuốc, một số loại thuốc tra mắt...).

Người bệnh viêm giác mạc cần được điều trị sớm, tránh nguy cơ ảnh hưởng tới khả năng thị lực sau này. Thông thường, viêm giác mạc mờ mắt sẽ được điều trị bằng thuốc. Trường hợp nặng không điều trị được bằng thuốc bệnh nhân cần phải tiến hành ghép giác mạc thay thế phần bị loét.