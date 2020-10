Những lợi ích của củ gừng với sức khỏe

(QNO) - Gừng không chỉ là một loại gia vị quen thuộc mà còn là một vị thuốc dân gian hữu dụng. Cùng tìm hiểu về các công dụng chữa bệnh của củ gừng.

Giảm đau xương khớp và đau cơ

Gừng có hiệu quả vì chứa nhiều hợp chất hữu cơ đặc biệt. Gừng có chứa chất gingerol có tính chống viêm. Bằng cách ức chế các chất chemokin, cytokin và các yếu tố gây viêm khác, gừng giúp cải thiện tình trạng viêm khớp gối và đau nhức liên quan. Thường xuyên sử dụng gừng có thể giúp ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh xương khớp. Một số nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng gừng giúp giảm bớt sự khó chịu cho cơ, đặc biệt là ở vận động viên nữ.

Ngăn ngừa ung thư và bảo vệ cơ thể khỏi tia cực tím

Gingerol có tính chất chống viêm và ngăn ngừa các hoạt động gây ung thư. Gừng đặc biệt có lợi đối với ung thư đại trực tràng. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong gừng cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng.

Ngoài ra, gừng còn có hiệu quả bảo vệ da của bạn khỏi bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi ánh sáng tia cực tím. Dùng sản phẩm chiết xuất của gừng cho thấy đặc biệt có lợi vì làm tăng lượng chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể và ngăn ngừa sự oxy hóa gây hại cho tế bào.

Cải thiện tiêu hóa, giảm chứng ợ nóng và trào ngược dạ dày thực quản (GERD)

Thường xuyên tiêu thụ gừng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, đặc biệt là đường máu sau bữa ăn. Điều này giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn trong tình trạng tốt nhất. Gừng cũng cung cấp một số hợp chất quan trọng giúp cải thiện sự hấp thu khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác. Hơn nữa, gừng có thể giúp kích thích sự thèm ăn.

Có một số bằng chứng cho thấy gừng cũng có thể giúp làm giảm chứng ợ nóng và chứng GERD bằng cách hạn chế sự nới lỏng cơ vòng thực quản dưới (LES), giúp ngăn chặn acid từ dạ dày di chuyển ngược lên thực quản. Gừng có tính chất kháng khuẩn, vì vậy, gừng có hiệu quả chống lại vi khuẩn gây viêm trong dạ dày. Chỉ cần uống một chén trà gừng 20 phút trước bữa ăn để ngăn ngừa các triệu chứng của GERD.

Làm giảm co thắt do kinh nguyệt

Khi bạn bị co thắt do kinh nguyệt, bạn không nên bỏ qua việc dùng gừng. Chứng co thắt kinh nguyệt do tăng nồng độ hormon prostaglandin trong cơ thể bạn. Những hormon này đóng vai trò là chất hóa học và gây ra các triệu chứng như đau, co thắt và sốt. Gừng có tác dụng hạ thấp mức prostaglandin và do đó làm giảm đau và giảm co thắt do kinh nguyệt.

Giảm nguy cơ bệnh Alzheimer

Trước hết, gừng làm chậm lại tình trạng chết của tế bào não. Sau đó, gừng cung cấp các chất chống oxy hóa để ngăn ngừa tổn thương oxy hóa các tế bào. Có những hợp chất mạnh khác trong gừng giúp giảm viêm trong cơ thể. Các hợp chất này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Gừng cũng giúp bảo vệ chống lại chứng suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Giúp điều trị chứng nôn và buồn nôn

Nếu bạn cảm thấy buồn nôn, đơn giản chỉ cần uống một tách trà gừng và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều trong thời gian ngắn. Trên thực tế, gừng cũng có thể cho thấy hiệu quả đối với chứng buồn nôn và nôn mửa do sử dụng hóa trị liệu.

Chống dị ứng

Gừng tác động giống chất kháng histamine và giúp trị các chứng bệnh dị ứng. Người có cơ địa viêm mũi dị ứng, thường bị hắt hơi dữ dội khi lạnh đột ngột. Khi bị hắt hơi hoặc có triệu chứng, các hoạt chất bay hơi của gừng tươi có tác dụng kháng Histamin tức thì, sẽ cắt cơn hắt hơi rất nhanh (gấp 15 lần Cetirizin, 60 lần Fexofenadin). Đặc biệt, gừng an toàn cho người bệnh, không có tác dụng phụ (khô miệng, chóng mặt, nhức đầu mệt mỏi) như các loại tân dược chống dị ứng trên.

Giúp giải tỏa stress

Nhờ chứa chất Cineole nên gừng có thể giúp giải tỏa stress, trị bệnh nhức nửa đầu, giúp cho giấc ngủ ngon và sảng khoái. Gừng còn làm dịu cơn đau răng và sự khó chịu gây ra bởi nhiễm khuẩn phần trên của đường hô hấp, nhờ vào tính chất kháng khuẩn và chống nấm của nó.

Giảm cholesterol máu

Nghiên cứu cho thấy gừng có tác dụng giảm cholesterol máu, giảm các bệnh về tim mạch và huyết áp. Rất nhiều người thường hiểu nhầm việc uống trà gừng sẽ gây tăng huyết áp. Nhưng thực tế và khoa học đã chứng minh trà gừng không những làm tăng huyết áp cho người bị tụt huyết áp mà còn có tác dụng phòng ngừa và làm giảm huyết áp cao cho những người cao huyết áp.

Phòng ngừa sỏi mật

Sử dụng gừng thường xuyên rất có lợi cho việc phòng, chữa sỏi mật. Sỏi mật hiện nay thường được điều trị bằng phẫu thuật và chưa có một thuốc đặc trị nào có hiệu quả.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy: Đã phát hiện thấy thành phần các chất có trong vị cay của gừng tươi như 6-Zingiberol, Ginger oil và 4 chất khác phân tách ra được, đều có tác dụng ức chế hợp thành Prostaglana - chất gây ra sỏi mật. Khi lượng prostaglandin (PG) trong cơ thể phân tiết quá nhiều, hàm lượng chất muxin (một loại protein) trong dịch mật có thể sẽ tăng lên. Chất muxin có thể kết hợp với các ion canxi và bilirubin trong dịch mật và tạo thành các hạt sỏi trong mật. Trong gừng, các loại tinh dầu thơm có tác dụng ức chế sự hợp thành prostaglandin, do đó làm giảm bớt hàm lượng muxin trong dịch mật và có thể phòng ngừa bệnh sỏi mật.