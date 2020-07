Những lợi ích tuyệt vời của quả mướp đắng với cơ thể con người

(QNO) - Mướp đắng (khổ qua) là thực phẩm quen thuộc và có nhiều công dụng tốt với sức khỏe con người.

Ảnh minh họa.

Giàu vitamin C

Mướp đắng rất giàu vitamin C, một chất chống ô xy hóa mạnh giúp loại bỏ các gốc tự do, giúp hỗ trợ cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nó có đặc tính kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh viêm nhiễm do nấm

Bên cạnh đó, mướp đắng còn là một phương pháp tự nhiên giúp bạn ngăn ngừa cảm lạnh, giảm nguy cơ dị ứng thức ăn, đồng thời cũng rất hiệu quả trong chứng trào ngược dạ dày, thực quản và chứng khó tiêu. Không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, mướp đắng còn là thực phẩm tốt cho gan.

Tốt cho người bị ung thư tụy

Một trong những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên nhất của mướp đắng là đặc tính chống ung thư. Mướp đắng đã được chứng minh có thể làm gián đoạn sản xuất glucose, có khả năng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư tuyến tụy.

Cải thiện làn da

Những món ăn và đồ uống làm từ mướp đắng mang lại rất nhiều lợi ích cho da. Nó là một tinh chất tự nhiên, nhẹ nhàng cho da, giúp điều trị mụn trứng cá, vảy nến và eczema, mang lại cho bạn một làn da tươi sáng.

Giảm cân

Cũng giống như hầu hết các loại rau củ khác, mướp đắng chứa rất nhiều chất xơ và hầu như không có chất béo. Vì vậy, bạn có thể duy trì cân nặng hoặc giảm cân bằng cách sử dụng mướp đắng.

Đẩy nhanh quá trình tiêu hóa tinh bột

Đây là một lợi ích rất quan trọng đối với những người bị tiểu đường. Mướp đắng giúp chuyển hóa tinh bột thành những hợp chất phù hợp hơn và tốt hơn cho sự phát triển của cơ bắp.