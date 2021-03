Kỳ vọng về cây bút trẻ Ny An

Với văn chương, chừng như Ny An đợi đủ độ chín mới trình làng tác phẩm của mình, để bạn đọc cảm được dù cây bút trẻ nhưng viết rất chắc tay.



Ny An. ảnh: NVCC

Hè 2013, Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh tổ chức trại sáng tác văn học dành cho học sinh từ lớp 6 đến 12 có năng khiếu sáng tác văn học. Kết thúc trại, một số em đã để lại những dấu ấn khá tốt qua các tác phẩm chất lượng. Nhưng rồi cứ rơi rụng dần theo thời gian và gần đây hầu như vắng hẳn. Con đường sáng tác văn học đòi hỏi quá nhiều điều kiện, lắm điều kiện không thể gọi thành tên. Cho nên sự xuất hiện khá chững chạc của một cây bút trẻ, bút danh Ny An, khiến tôi ngạc nhiên. (Ny An không nằm trong số các tác giả của trại sáng tác năm nào). Theo dõi, thấy Ny An có năng khiếu lại làm việc khá chuyên nghiệp, là điều kiện cần thiết để có thể tiếp tục công việc sáng tác dài hơi sau này.

* Hai năm gần đây, cái tên Ny An xuất hiện khá bất ngờ. Ny An chuẩn bị gì trong mấy năm THPT và đại học để rồi xuất hiện như vậy, cả quyết định trụ lại với Sài Gòn cùng với công việc đầy khó khăn và nhọc nhằn là viết?

- Ny An: Học chuyên Văn Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đối với tôi đơn giản chỉ vì đam mê. Tôi mê văn chương, đọc sách từ nhỏ nên theo học chuyên Văn để thỏa niềm yêu thích; sau này theo học ngành Văn hóa học của Đại học Văn hóa vì cũng nghĩ lĩnh vực văn hóa là khái niệm bao hàm cả văn chương trong đó. Tìm hiểu văn hóa các nơi, văn hóa vùng miền hay văn hóa các dân tộc là điều rất thú vị. Khi mình hiểu được văn hóa thì mình sẽ lý giải được nhiều về cách sống, nhân sinh quan của người khác và chấp nhận được những người bạn có văn hóa khác mình.

Thật ra tôi trụ lại ở Sài Gòn để làm việc chỉ là do… dòng đời đưa đẩy (cười). Tốt nghiệp ra trường tìm được việc phù hợp thì ở lại làm thôi. Chọn con đường viết để mưu sinh, nói nhọc nhằn khó khăn thì cũng có. Nhưng nếu không viết, thì cũng chẳng biết bản thân có thể làm được gì tốt hơn.

* Ny An có thể nói thêm về quá trình hội nhập với ê kíp làm việc của bạn hiện nay?

Ny An tên thật là Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1995; quê quán: thị trấn Hà Lam, Thăng Bình; hiện làm việc cho một công ty truyền thông tại TP.Hồ Chí Minh. Ny An có nhiều truyện ngắn in trên báo Tuổi trẻ, Phụ nữ TP.Hồ Chí Minh, Người lao động, Đà Nẵng cuối tuần, Văn nghệ Bình Định, tạp chí Đất Quảng… Đã góp mặt trong một số tập sách: - “Cô-Vy” tự sự - Gió và tình yêu vẫn thổi (2020) ghi lại những câu chuyện khi con người đối mặt với đại dịch Covid-19. - “Gay trong loay hoay” (2021) nằm trong loạt sách thuộc dự án viết về cộng đồng LGB. Giải thưởng: Giải Nhì cuộc thi viết “Thương nhớ miền Trung” do báo Thanh niên trao, tháng 1.2021; giải Ba cuộc thi viết “Trung thu cho em” do diễn đàn văn học Quán Chiêu Văn tổ chức, tháng 9.2020; giải Ba cuộc thi viết “Mùa xuân - Tổ quốc & Mẹ” do diễn đàn văn học Quán Chiêu Văn tổ chức, tháng 2.2021.

- Ny An: Công việc chính của tôi là người sáng tạo nội dung, các bài viết trên fanpage, website, quảng cáo. Một hội nhóm làm việc nào cũng cần hợp tác dựa trên tinh thần đoàn kết vì lợi ích chung, tiếp thu có chọn lọc những góp ý hợp lý, giảm bớt cái “tôi” cá nhân (đặc biệt là đối với dân viết) và học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển.

* Tại sao không phải nơi nào khác, mà chính ở quê nhà để gửi in những truyện ngắn đầu tay?

- Ny An: Tôi quay lại với viết và bén duyên lần đầu tiên với tờ báo Phụ Nữ TP.Hồ Chí Minh. Khi đó tôi nghĩ, nếu mình đã sáng tác lại được, tại sao không thử “về quê”. Dù sao, đi bao xa, đi bao lâu, thì trong lòng tôi vẫn hướng về quê hương. Cứ nghĩ đến việc những người quen ở quê cầm tờ báo có tên mình, thật sự ấm áp.

* Gần đây, Ny An liên tiếp đoạt các giải thưởng. Trao đổi thêm về các lần dự thi, kết quả và sự tác động của nó đối với công việc của bạn?

- Ny An: Thật ra các giải thưởng trong sáng tác không ảnh hưởng lắm tới công việc hiện tại của tôi. Cùng là viết, nhưng sáng tác là lĩnh vực văn học nghệ thuật, còn công việc tôi đang làm lại theo hướng marketing nhiều hơn.

* Những dự định của bạn cho năm 2021?

- Ny An: Tôi là người ít tham vọng và ít dự định. Chỉ mong mình làm tốt công việc hiện tại, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đại dịch Covid-19, yên ổn được sáng tác thêm những tác phẩm có chất lượng. Nếu may mắn thì đạt thêm vài giải thưởng, nếu đủ tự tin thì xuất bản vài cuốn sách. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ những người viết trẻ nhiều hơn nữa.

- Cảm ơn bạn, Ny An!