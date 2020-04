Căng mình kiểm soát dịch Covid-19

Thời tiết nắng nóng, lượng xe cộ đông đúc khiến các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 thêm phần vất vả, căng thẳng. Tuy nhiên, sự vào cuộc kịp thời của đoàn viên, thanh niên tình nguyện các địa phương đã đồng hành, “chia lửa” và san sẻ bớt những khó khăn đó.

Thường trực Tỉnh đoàn thăm hỏi, động viên lực lượng thanh niên xung kích. Ảnh: VINH ANH

Sức nóng trên chốt kiểm soát

Chốt kiểm soát trên đường ĐT603B (đoạn qua phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) có nhiệm vụ giám sát người và phương tiện đi vào tỉnh từ hướng Đà Nẵng. Tại đây, ngoài lực lượng công an làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự… còn có sự tham gia, hỗ trợ từ các đoàn viên thanh niên, cán bộ y tế địa phương. Tuy nhiên, lưu lượng người và phương tiện từ TP.Đà Nẵng đi vào quá lớn khiến cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát luôn phải hoạt động hết công suất.

Nhằm hỗ trợ, tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh vừa đi thăm, động viên và trao tặng 3.000 khẩu trang, 80 lít dung dịch sát khuẩn, 300 găng tay, 500 kính chắn giọt bắn… cho lực lượng thanh niên xung kích của Thị đoàn Điện Bàn và Huyện đoàn Núi Thành. Nguồn lực được được huy động từ chương trình “Áo xanh hành động” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động.

Ghi nhận tại chốt kiểm soát, sau khi được lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, lần lượt các tài xế và người đi trên xe phải xuống để kiểm tra thân nhiệt và tiến hành khai báo y tế… Các công đoạn được triển khai khá nhanh chóng, tuy nhiên có những thời điểm bị gián đoạn do lượng người đứng chờ để khai báo y tế quá lớn.

Thượng úy Võ Phước Trà - cán bộ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết, trung bình mỗi ngày chốt kiểm soát này dừng hơn 1.000 phương tiện ô tô để tiến hành giám sát, thu thập thông tin về lịch trình di chuyển của người dân. Có những thời điểm, lưu lượng phương tiện quá đông khiến cho việc kiểm soát khá vất vả, mặc dù đã có sự hỗ trợ rất tích cực từ phía lực lượng thanh niên xung kích địa phương.

Trong khi đó, chốt kiểm soát phía nam của tỉnh đặt tại vòng xuyến Tam Hiệp (Núi Thành) cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Lượng phương tiện đông đúc, kèm thời tiết nắng nóng khiến cho công tác kiểm tra, giám sát tại chốt luôn trong tình trạng quá tải.

Để giảm áp lực cho công tác kiểm soát, lực lượng CSGT phải túc trực thường xuyên hỗ trợ điều tiết, ra hiệu lệnh dừng, đỗ xe cho các phương tiện qua lại. Những phương tiện chỉ ngang qua địa bàn tỉnh, CSGT hướng dẫn đi theo đường cao tốc để khỏi phải dừng khai báo y tế.

“Chúng tôi chỉ ra hiệu lệnh dừng các phương tiện cần thiết, còn những trường hợp không liên quan thì hướng dẫn cho họ đi lên cao tốc để tránh phải kiểm tra y tế không cần thiết” - một cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Tam Hiệp chia sẻ.

Thanh niên “chia lửa”

Để hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh, những ngày qua, Thị đoàn Điện Bàn và Huyện đoàn Núi Thành đã phân công đoàn viên thanh niên các địa phương luân phiên trực tại các chốt kiểm soát. Trung bình, mỗi chốt có sự hỗ trợ từ 3 - 10 đoàn viên thanh niên trong ngày. Kể cả ban đêm, nếu có yêu cầu thì đoàn viên thanh niên vẫn sẵn sàng trực để làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh.

Chị Đặng Thị Bảo Trinh - Bí thư Thị đoàn Điện Bàn cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng để luân phiên hỗ trợ ngày/đêm cho các chốt kiểm soát của tỉnh, huyện, xã. Ngoài đoàn viên, thanh niên tình nguyện, đội ngũ cán bộ đoàn, hội là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã”.

Lực lượng thanh niên xung kích thị xã Điện Bàn tham gia hỗ trợ tại chốt kiểm soát trên đường ĐT603B (đoạn qua phường Điện Ngọc). Ảnh: VINH ANH

Đang trong thời gian nghỉ do dịch Covid-19, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Minh (Trường Tiểu học Nguyễn Huệ) đã tình nguyện tham gia đội hình thanh niên xung kích của xã Điện Thắng Bắc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát của tỉnh trên đường ĐT603B (thị xã Điện Bàn).

Tại đây, chị Minh và đoàn viên, thanh niên được giao nhiệm vụ hướng dẫn người dân kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi tiến hành khai báo y tế… Công việc khá bận rộn nhưng chị Minh cho rằng bản thân cảm thấy rất vui vì đã đóng góp được phần nhỏ công sức nhằm đẩy lùi dịch bệnh. “Việc làm của chúng tôi rất nhỏ bé so với những gì mà các y bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đang trải qua” - chị Minh chia sẻ.

Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 50 chốt kiểm soát dịch Covid-19 có sự tham gia, hỗ trợ của thanh niên xung kích các địa phương, qua đó góp phần giảm áp lực cho lực lượng công an, y tế đang làm nhiệm vụ tại các chốt.

Thượng úy Võ Phước Trà (Công an tỉnh) cho biết: “Tại các chốt kiểm soát của tỉnh, có nhiều thời điểm do lưu lượng phương tiện quá đông khiến cho công tác kiểm tra, giám sát bị quá tải. Rất may là chúng tôi có sự hỗ trợ, giúp sức và “chia lửa” kịp thời từ các bạn đoàn viên, thanh niên”.

Sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện quy trình kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế… tại các chốt kiểm soát.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, lái xe tải tuyến Đà Nẵng - Phú Yên, chia sẻ: “Tôi biết khai báo y tế là việc bắt buộc với cánh tài xế trong thời điểm này để phòng chống dịch. May mắn là việc này không mất quá nhiều thời gian của chúng tôi bởi có sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng làm nhiệm vụ và các bạn đoàn viên, thanh niên”.