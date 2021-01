Giúp dân an cư sau lũ

Hơn một tháng qua, gần 40 hộ đồng bào người Ca Dong sinh sống tại nóc Tắc Lang (thôn 1, xã Trà Don, Nam Trà My) phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe khi những căn nhà tạm do chính quyền hỗ trợ xây dựng đã có dấu hiệu xuống cấp.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ san nền nhà cho các hộ dân. Ảnh: P. THIỆN

Tình hình trở nên khó khăn hơn khi các đợt rét đậm, rét hại liên tục kéo về, mưa lớn khiến giao thông đi lại khó khăn, vệ sinh môi trường tại các khu ở tạm không được đảm bảo. Nhằm giúp người dân an cư sau những thiệt hại do thiên tai, Huyện đoàn Nam Trà My vừa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp sức để người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Chật vật với nơi ở mới

Căn nhà tạm của chị Hồ Thị Hiền (nóc Tắc Lang) được xem là ổn định, cứng cáp cũng đã hư hại nhiều. “Nhà tôi giờ chỉ có ba mẹ già và đứa cháu nhỏ, không ai làm được gì, trong nhà cũng không có chi hết. Mấy đợt mưa lớn vừa rồi gió lùa lạnh lắm, nhà cũng dột nhiều chỗ” – chị Hiền cho biết.

Nhiều ngày qua, chị Hiền và bà con nóc Tắc Lang gác mọi công việc để giúp nhau chằng chống nhà cửa, thay phiên san nền nhưng hiệu quả đem lại chẳng là bao, vì người làm thì ít nhưng đất đá quá nhiều. Để có một mảnh vườn khoảng 100m2 phải tiêu tốn 5 – 6 triệu đồng tiền thuê xe cơ giới, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều hộ chỉ biết trông đợi vào sự giúp sức của chính quyền và người thân.

Nhiều hộ dân tại nóc Tắc Lang chỉ có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nên việc tái thiết cuộc sống trở nên khó khăn. Ngồi trước căn nhà liêu xiêu của mình, chị Nguyễn Thị Thu Thảo không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về tương lai. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi hai con nhỏ ăn học, giờ con gái lớn đã lấy chồng và sống riêng, chị phải loay hoay, xoay xở mãi mới có được túp lều làm chỗ ra vào. “Biết làm được, bữa ni sống tạm ở đây thôi, có thằng Tâm (cháu chị Thảo – PV) hay lên xuống trông coi, giúp đỡ cột lại nhà nên cũng yên tâm” – chị Thảo bộc bạch.

Ông Đinh Văn Vượng – Phó Chủ tịch UBND xã Trà Don cho biết, 38 hộ dân được yêu cầu di dời của nóc Tắc Lang hầu hết đều dựng nhà trên khu vực do xã quy hoạch sẵn, tuy nhiên do quỹ đất quy hoạch hạn chế, một số hộ đã dựng nhà trên đất rẫy của chính gia đình hoặc xin của người thân, những khu vực này lại chưa được đồng bộ về hạ tầng giao thông cũng như điện sinh hoạt. Xã đã hỗ trợ nhu yếu phẩm để bà con yên tâm sinh hoạt, tuy nhiên đây chỉ là bước đầu. Về lâu dài, khi điều kiện đảm bảo, xã sẽ có phương án nâng cấp cơ sở hạ tầng cho những khu vực này, trong đó sẽ tập trung xây dựng đường giao thông và hệ thống điện cho bà con”.

Hỗ trợ người dân dựng nhà

Theo Huyện đoàn Nam Trà My, hoạt động tình nguyện lần này nằm trong Chương trình tình nguyện mùa đông 2020 - Xuân yêu thương đợt 1 năm 2021 tại làng Tăk Lang (thôn 1, Trà Don) với chủ đề “An cư sau bão lũ”. Trong khuôn khổ chương trình, sau lễ ra quân, 150 đoàn viên thanh niên tập trung hỗ trợ san nền nhà cho 10 hộ dân; tặng quà tết cho 38 hộ, tặng quà cho các em học sinh Trường Mẫu giáo Sơn Ca và tiểu học Vừ A Dính; mở gian hàng quần áo tự chọn; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân... Đây là những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Nam Trà My nhằm sẻ chia, đồng hành với người dân, giúp dân sớm an cư sau thiệt hại nặng nề của bão lũ. (M.HẠNH)

Làng Tắc Lang những ngày này trở nên nhộn nhịp. Vượt đoạn đường dài hiểm trở, bất chấp mưa gió, với tâm thế hướng về bà con, hàng trăm đoàn viên thanh niên đến từ 10 xã trên địa bàn Nam Trà My và các chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn đã trở lại với xã Trà Don. Mỗi người một việc, các đoàn viên thanh niên tập trung doạn dẹp, tạo mặt bằng để bà con xây dựng cơ ngơi mới. Do địa hình phức tạp, thiếu mặt bằng nên một số hộ không được bố trí tập trung mà phải phân tán sang nhiều nơi. Thậm chí, nhiều gia đình chọn nơi ở xa mặt đường, mô đất cao để làm chỗ ở. Vì vậy, các đoàn viên phải san hẳn một vạt đồi để tạo mặt bằng đảm bảo thông thoáng và an toàn cho bà con dựng lại nhà.

Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My cho biết, các xã đoàn trực thuộc đã tự nguyện góp rau củ từ địa phương mình nhằm bổ sung thêm lương thực cho đợt tình nguyện.

“Để bà con có điều kiện vui chơi dịp tết đến, xuân về, trước mắt là có thể an cư sau lũ, Huyện đoàn Nam Trà My đã phát động nhiều phong trào, mà điểm nhấn là ra quân san lấp mặt bằng giúp bà con sớm dựng nhà mới. Chúng tôi nỗ lực cùng chính quyền địa phương góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để người dân kịp dựng nhà trước Tết Nguyên đán 2021. Ngoài hỗ trợ nhân dân tạo mặt bằng dựng nhà, Huyện đoàn Nam Trà My tổ chức phát quà, nhu yếu phẩm cho bà con xã Trà Don và khám, phát thuốc miễn phí cho người dân” - chị Hạnh cho biết.