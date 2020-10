Hơn 150 bài tham dự cuộc thi viết "Ngày tôi vào Đảng"

Huyện đoàn Phú Ninh vừa tổng kết cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng”. Cuộc thi nhận được hơn 150 bài dự thi của đoàn viên thanh niên toàn huyện. Nhiều bài thi nói lên cảm nhận, tình cảm chân thật trong giây phút vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, quá trình phấn đấu rèn luyện làm theo lời tuyên thệ tại lễ kết nạp đảng viên.

Kết quả, ban tổ chức trao giải nhất cho đoàn viên Nguyễn Thị Thu Trang (Đoàn xã Tam Vinh), giải nhì cho đoàn viên Nguyễn Ngọc Phương Nguyên (Đoàn Công an huyện) và trao 2 giải 3 và 8 giải khuyến khích cho các cá nhân có thành tích. Về tập thể, ban tổ chức trao giải nhất cho Đoàn Công an huyện, giải nhì Đoàn xã Tam Dân, giải 3 Đoàn xã Tam An.

Dịp này, Huyện đoàn Phú Ninh tổ chức diễn đàn “Nghị quyết đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ” nhằm thảo luận, bàn giải pháp vận động đoàn viên thanh niên chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).