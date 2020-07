(QNO) - Chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của trẻ em tại địa phương, Đoàn phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) phối hợp các đơn vị kết nghĩa thực hiện công trình khu vui chơi cho trẻ em nghèo, tạo không gian sinh hoạt, giải trí cho các em trong ngày hè.

Niềm vui của trẻ em khối phố Đoan Trai (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) bên không gian vui chơi vừa được trao tặng. Ảnh: Đ.N

Công trình này do Đoàn phường Tân Thạnh chủ công phối hợp với 3 đơn vị kết nghĩa gồm: Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh), Chi đoàn Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Chi đoàn Đại đội Tăng thiết giáp 74 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) triển khai thực hiện tại khối phố Đoan Trai, tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng.

Chị Huỳnh Thị Ngân Giang - Phó Bí thư Đoàn phường Tân Thạnh cho biết, những năm gần đây, qua khảo sát, rất nhiều trẻ em ở các khối phố trên địa bàn phường thiếu không gian vui chơi, giải trí, nhất là trong những ngày hè. Trước tình trạng trên, bên cạnh huy động nguồn kinh phí đóng góp hỗ trợ từ các chi đoàn kết nghĩa, Đoàn phường Tân Thạnh còn vận động các mạnh thường quân chung tay góp sức để thực hiện công trình tại khuôn viên nhà văn hóa khối phố Đoan Trai.

Theo chị Giang, Đoan Trai là một trong những khối phố khó khăn, thường xuyên bị cô lập vào mùa mưa lũ, cũng như thiếu không gian vui chơi cho trẻ trong ngày hè. Vì thế, Đoan Trai được chọn như một công trình điểm, trước khi tiếp tục nhân rộng mô hình này ở các khối phố còn lại trên địa bàn phường Tân Thạnh. “Từ nguồn kinh phí trên, chúng tôi lắp đặt 5 máy tập thể dục, một số xích đu và bập bênh giúp thiếu nhi có không gian vui chơi, sinh hoạt, hạn chế tình trạng rủ nhau tắm sông, hồ rất nguy hiểm” - chị Giang nói.

Tổ chức bữa cơm gia đình cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Ảnh: Đ.N

Sau thời gian thi công, công trình vui chơi cho trẻ ở khối phố Đoan Trai vừa được bàn giao đưa vào hoạt động, phục vụ nhu cầu vui chơi của trẻ. Dịp này, bên cạnh trao quà và nhận đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Đoàn phường Tân Thạnh còn trao phương tiện sinh kế cho thanh niên yếu thế trên địa bàn. Đồng thời tổ chức bữa cơm gia đình cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Trước đó, Đoàn phường Tân Thạnh cũng phối hợp với Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh) thực hiện công trình “Ngã tư an toàn - văn minh”. Theo đó, gắn các bảng hiệu tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho cộng đồng trên các tuyến đường trên địa bàn phường.